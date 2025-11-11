El Campeonato de España de Cocina y Repostería transforma la UIB en un escaparate del producto local

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears está viviendo toda una explosión de diversidad culinaria con motivo del XI Campeonato de España de Cocina y Repostería. Desde primera hora de la mañana, la UIB se ha transformado en un escaparate del producto local, la innovación gastronómica y la tradición balear, ofreciendo todo tipo de actividades, desde talleres y showcookings a charlas y actuaciones musicales. La guinda llegará a media tarde, con la entrega de premios.

“Organizar un evento como este ha supuesto un esfuerzo muy importante, con más de cien personas venidas de diferentes puntos de España”, ha valorado el presidente de la Asociación de Cocineros Afincados en las islas Baleares ( ASCAIB), Koldo Royo. El chef donostiarra, afincado en Mallorca desde mediados de los años 80, ha recordado que solo “haciendo las cosas muy bien” se puede conseguir la sede para un concurso como este. “La ASCAIB es una de las asociaciones más importantes a nivel nacional. Hoy montamos este concurso, pero nuestra agenda está completa. Los próximos desafíos pasan por el Campeonato de España de Cocina China y el V Campeonato de España de Cocina Vegana”, ha apuntado.

“Baleares es una de las mejores comunidades para venir a comer, estamos a la cabeza del turismo gastronómico de España, y lo que tenemos que hacer es seguir apostando por el producto local, por la cocina mallorquina, evolucionar sin perder la tradición”, ha añadido Koldo Royo.

Éxito de los 'show cookings'

La preparación de recetas en público, lo que se conoce como ‘show cookings’, ha sido uno de los platos fuertes del día. Durante toda la mañana se han sucedido demostraciones de este tipo, a cargo de chefs como Nino Redruello, que ha elaborado una tortilla mágica de bacalao; Rodrigo Vallejo, que ha apostado por un higo relleno de chantilly de queso de Cantabria y mermelada de chirimoya avainillada; o Miguel Vergara, quien ha explicado cómo hay que tratar la carne de res.

Los 'show cookings' han triunfado entre los alumnos / Gabi Rodas

Los ‘show cookings’ han hecho las delicias de los alumnos, que han seguido esta experiencia, la de todo un día dedicado a la cocina, con especial interés. “Para los estudiantes es un día festivo, al fin y al cabo es una jornada especial, ya que los sacamos de su rutina de clases y tienen la oportunidad de compartir momentos con chefs de renombre, con grandes profesionales. Lo que intentamos los profesores es hacerles lo más partícipes posible de todas las actividades programadas”, ha señalado el docente José María Calonge, en la Escola d’Hoteleria desde 1998. “Nuestra Escola es el mejor sitio para un concurso como este, por sus magníficas instalaciones”, ha añadido Calonge en un paréntesis del concurso de cocina, muy atento a las reacciones de los integrantes del jurado. “Ejercer de jurado no es fácil, tienen que saber separar y tener suficiente conocimiento como para valorar un montón de elaboraciones de platos que muchas veces son muy diferentes entre ellos”, ha subrayado.

Arroz para más de 200 personas

Al mediodía ha llegado uno de los momentos más esperados para los alumnos, una parrillada de llampuga y pollo, y también unos arroces, que se han podido saborear en el patio central. “Hemos preparado arroz para más de 200 personas”, ha comentado Merlín Hennrich, de Arrózame, catering con sede en Vilafranca dirigido por el reconocido chef Kike Martín.

El fotógrafo Nando Esteva, Pepa Muñoz, la Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca, Pepe Rodríguez y Tapalma, entre otros, también son protagonistas de un Campeonato de España en el que no ha faltado la música y el humor, a cargo de Ossifar. El popular grupo, representado por Luis Arboledas y Llàtzer Méndez, ha recordado a este diario, antes de interpretar dos temas, Los Quemelos y Telefóname, que en su repertorio hay canciones relacionadas con la gastronomía, como El Bolero de Ossifar, cuya letra reza: “Y cuando la primera comunión de ses nostres ninetes, hicistes que pusieran de segon un cuinat de mongetes… Fue entonces cuando comprendí que iba a sentir tu ausencia, cambiastes el amor por mí por tus flatulencias...”