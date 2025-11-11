La población de Baleares crece un 0,20% en el tercer trimestre hasta los 1,25 millones de habitantes

La población de Baleares ha experimentado un crecimiento del 0,20% en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior, hasta alcanzar los 1,25 millones de habitantes.

Así se desprende de los datos provisionales a 1 de octubre de la Encuesta Continua de Población (ECP) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Distribución por sexo y nacionalidad

Del total de habitantes del archipiélago, 625.685 son hombres y 629.376 son mujeres.

Por su parte, la población española (985.495 personas) representa un 78,52% y crece un 0,69% interanual, mientras que la población extranjera (269.566 personas) supone un 21,48% y crece un 1,43% en comparación con octubre de 2024.

En comparación con el año anterior, la población total de Baleares ha crecido un 0,93%.

Tamaño medio de los hogares

El tamaño medio de los hogares en el archipiélago se sitúa en 2,66 personas a fecha de octubre de este año.

Según los datos difundidos por el INE, a 1 de octubre de 2025, hay en Baleares 467.437 hogares, la mayoría de los cuales (128.153) están formados por dos miembros.

Con cuatro miembros o más hay 123.515 hogares; con un miembro, 120.167; y formados por tres personas, 95.602.

Población por islas

Por islas, la que más crece es Formentera, que incrementa su población un 1,48% hasta los 11.844 habitantes; seguida de Ibiza, que crece un 1,37% y alcanza los 165.648 habitantes.

Mallorca crece un 0,88% hasta los 974.288 habitantes, y Menorca un 0,64% hasta los 103.281 habitantes.