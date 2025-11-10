Madrid admite una incidencia en el envío de resultados de cribado de cáncer a 500 personas.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid detectó el pasado 5 de febrero "una incidencia" en la comunicación de los resultados por carta del programa de cribado de cáncer de colon y recto (Prevecolon), que afectó a aproximadamente 500 personas.

En un comunicado, Sanidad subraya que "no hubo ningún error de diagnóstico" en los resultados de las pruebas de los pacientes (de detección de sangre oculta en heces) y que "los resultados correctos" siempre estuvieron registrados en la historia clínica de los pacientes.

La Sexta informó ayer de que el pasado febrero cerca de 571 madrileños recibieron cartas erróneas sobre los cribados de cáncer de colon en los que se les notificaban falsos negativos a pacientes que podían padecer la enfermedad y necesitaban más pruebas, e incluso a quienes aún no se la habían realizado.

Según la Consejería de Sanidad, la incidencia se produjo en la comunicación de los resultados por carta que recibieron aproximadamente 500 pacientes.

No obstante Más Madrid ha pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ante el Pleno de la Asamblea para dar explicaciones por estos "fallos".

En respuesta a la información de La Sexta, la Consejería asegura que desde el momento en el que la empresa responsable de enviar las cartas notificó la incidencia (el 5 de febrero), se contactó con todos y cada uno de estos pacientes por vía telefónica, SMS, o bien a través de los profesionales sanitarios de Atención Primaria.

La situación quedó resuelta asistencialmente entre el 5 y el 12 de febrero, una semana después del aviso y "todos aquellos pacientes que recibieron la carta fueron informados de lo ocurrido", añade.

"Ningún proceso clínico se vio alterado", ni tampoco hubo alteración en las pruebas complementarias que se necesitaban, ha subrayado la Consejería.

Gracias a los sistemas de control y calidad del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) los profesionales sanitarios contactaron con al menos doscientos de estos pacientes comunicándoles los resultados correctos y que constaban en su historia clínica antes de que la empresa notificase su error, han precisado desde Sanidad.

En su cuenta de X, la portavoz de Más Madrid en el Parlamento regional, Manuela Bergerot, ha instado a la consejera a "dar la cara" tras conocerse que hubo "571 personas con positivo en cribados de colon a las que les dijeron que todo estaba bien".

"Esconden los datos de los cribados, pero no conseguirán esconderse. Llegaremos hasta el final", ha escrito Bergerot.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la diputada de Más Madrid Marta Carmona ha indicado que "cientos de madrileños han recibido un resultado erróneo de los cribados de cáncer de colon", algo que se añade a "la catástrofe" de los cribados de cáncer de mama en Andalucía y a "la desastrosa gestión de la sanidad que hace el PP allá donde gobierna porque siempre antepone los beneficios de las empresas en la salud de la población".

Carmona considera que es imprescindible que las comunidades autónomas y las Consejerías de Sanidad se tomen en serio estos cribados y reconoce que ahora entiende mejor por qué el PP se niega a dar los datos de los cribados al Ministerio de Sanidad, como se les ha requerido.