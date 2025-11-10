Elogio de la EMT

1- Son las 00:15 de un lunes de verano. Un hombre sale de su trabajo y camina a la parada del autobús 35 en Portitxol. Cruza la avenida Adolfo Suárez y dobla hacia la izquierda. Calcula que en menos de una hora cenará un delicioso durum con patatas. Conoce a una chica en la marquesina iluminada. Se ponen a conversar. Suben al 35. Se sientan juntos. La conversación toma temperatura. Ella dice que va hacia Plaza España; él siempre baja en Blanquerna, pero dice «yo también voy a Plaza España». Bajan. En la Estación Intermodal siguen conversando. «Vamos a beber una cerveza», propone él; «me parece muy bien», acepta ella. Adiós durum, adiós patatas. Beben una, charlan, beben dos. Comienzan a bailar. Se abrazan, se besan, se acarician.

2- Son las 14:30 de un sábado de primavera. Victòria acaba de almorzar con su hijo y por la tarde va al cine a ver la última película iraní de notable suceso. En Plaza España coge el 23 hacia el FAN Mallorca Shopping. Se sienta del lado de la ventanilla, disfruta el paseo gratuito, el solecito en la cara. Baja en Mercapalma y va directo a la sala. Al rato le entra un mensaje de WhatsApp. «¿Cenamos?», le escribe un amigo. «Perdona, estaba en el cine», responde Victòria tres días después.

3- Son las 11:00 de un miércoles de otoño. Angy coge el autobús 20 en Alfóns el Magnanim rumbo al hospital Son Espases. La saludan dos nefrólogos, una pediatra y el camarero del bar. Ella estornuda, se disculpa y se sienta sola. Un señor calvo y de barba, con una bolsa del supermercado, le habla de pie. Le pregunta si es famosa.

—No — responde Angy—. Me saludan porque camino mucho los pasillos del hospital. Anoto cosas, siempre hago preguntas. Me gusta ir en autobús.

—¿Trabajas allí?

—No. Tengo turno con la médica dentro de media hora.

— ¿Tienes chicles de fresa?

—¿Cómo?

El hombre baja sin responder. «¿De qué vas?», piensa Angy mientras se coloca los cascos.

4- Son las 20:00 de un jueves de invierno, falta poco para Navidad. Jaime sube a su coche con chófer en la Plaza de Cort después de un día agitado por una huelga de taxistas. En una hora tiene una cena importante cerca de Marivent. Un ruido fuerte interrumpe la marcha. El chófer baja. «Pinchamos, jefe», dice. Jaime reclama otro coche. «Están en el taller».

—¿Y cómo hago para llegar a la cena? — pregunta.

—Es un día complejo. La EMT será lo más rápido. Tiene que coger el autobús 4 en avenidas.

Jaime, desconcertado, se despide. Hace la fila del 4. Una mujer con un niño vestido del Mallorca le busca conversación.

—Vaya, qué día largo. Gané dos entradas y fuimos en el 6 a Son Moix. Vinimos a los juegos de Parc de Ses Estacions y de nuevo en el 4 a Plaza Gomila. Qué bien que la EMT es gratuita. Con las nóminas que tenemos y el alquiler, pagar el autobús sería el colmo. ¿Usted siempre coge el 4?

—Cada día— responde Jaime mirando el móvil.

Sube. Recuerda que no lleva tarjeta de la EMT, que nunca la tuvo.

—Soy residente, olvidé la tarjeta— le dice al conductor.

—Venga, hombre, todos dicen lo mismo.