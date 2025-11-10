Dani Güiza, exjugador del RCD Mallorca, estalla contra su hijo Cristian: "Quiere dinero, fama y entrar en 'La isla de las tentaciones'

Dani Güiza es un futbolista español que, a día de hoy, a sus 45 años, continúa en activo, defendiendo los colores del C.D. Rayo Sanluqueño, equipo que milita en la Primera División Andaluza. En la temporada 2007/08, el delantero gaditano se proclamó máximo goleador de La Liga con 27 tantos vistiendo la camiseta del RCD Mallorca. Tras conquistar el prestigioso Trofeo Pichichi, fue convocado por la selección española para disputar la Eurocopa 2008, formando parte del histórico equipo dirigido por Luis Aragonés.

Cristian Güiza, hijo de Dani y fruto de su relación con Rocío Aranda, explicó hace unas semanas en 'Fiesta' que ya no mantiene un contacto tan cercano con su padre como antes, y que su relación pasó de ser "bastante buena" a prácticamente inexistente tras cumplir la mayoría de edad.

El periodista Saúl Ortiz explicó en 'Fiesta' que el futbolista ha tenido una fuerte bronca con su hijo y con Nuria Bermúdez: "Dani ha contestado a todo y ha plantado cara tanto a su exmujer como a su hijo Cristian. En esta conversación me ha hablado de todos los implicados, hay personas que van a salir muy mal paradas".

Dani Güiza tiene claro que su hijo intenta aprovecharse económicamente de él: "A mi hijo siempre le hemos pagado todo, le he pagado dos carreras, pero llegó un día y me dijo que no quería seguir estudiando, que se quería dedicar a la tele. Ahí le dije que después de todo el sacrificio que había hecho por él no iba a tirarlo todo por la borda. Quiere dinero y hacerse famoso, él quería entrar en 'La isla de las tentaciones' o en un ‘Gran hermano’".

El exfutbolista de la selección española declaró que lo ha pasado muy mal con las decisiones de su hijo: "He sufrido mucho por él, no quiero saber nada más de él porque sé que está muy metido en este mundo".

Cristian, presente en el plató, explicó lo que le dijo su padre por teléfono tras la entrevista en 'Fiesta': "La llamada duró solo un minuto y lo que me dijo es que yo desde ese momento estaba muerto para él y que él lo estaba para mí. Vengo aquí a pedir cariño y lo que recibo es esto".

Ortiz añadió que el gaditano cree que Nuria Bermúdez ha estado moviendo todo su entorno para perjudicar su imagen: "Es lo que lleva haciendo 18 años, mi mujer y yo no podemos consentir ya más este acoso y derribo. Me dijo que me iba a hundir la imagen y lo ha hecho, y para ello está utilizando a mi hijo Cristian. Ella es la persona que le ha dicho a Cristian lo que tenía que hacer para entrar en el tema reality, por eso la bloqueé, ella es lo peor que me ha pasado en la vida".