Ryanair pone fin a las tarjetas de embarque en papel: esto es lo que cambia para los pasajeros

El próximo miércoles 12 de noviembre entrará en vigor la nueva normativa: Ryanair adoptará por completo las tarjetas de embarque digitales. La aerolínea irlandesa de bajo coste ya había anunciado esta medida hace varios meses. Esto significa que, tras realizar el check-in online obligatorio, las tarjetas de embarque se cargarán directamente en la aplicación de Ryanair. Ya no se emitirán tarjetas en papel.

¿Y si se pierde el móvil?

Pasajeros de Ryanair en el aeropuerto de Palma. / Ana Belén Muñoz

Sin embargo, quienes no dispongan de un smartphone, lo pierdan antes del vuelo o se queden sin batería, podrán volar igualmente. En estos casos, los pasajeros deberán acudir al mostrador del aeropuerto, donde se les emitirá una tarjeta de embarque en papel de forma gratuita. Solo habrá que pagar si no se ha realizado el check-in online. La aerolínea asegura que en todos los aeropuertos seguirán existiendo mostradores de facturación y atención al cliente.

Tampoco hay motivo de preocupación en caso de no disponer de conexión wifi o si la cobertura móvil es deficiente, según Ryanair. Las tarjetas de embarque digitales podrán consultarse a través de la app incluso sin conexión.

¿Por qué este cambio?

Ryanair justifica la medida alegando que permite reducir costes aeroportuarios y, con ello, abaratar los billetes. Además, afirma que se trata de una "medida medioambiental", ya que permitirá ahorrar hasta 300 toneladas de papel al año.