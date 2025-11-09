Ryanair pone fin a las tarjetas de embarque en papel: esto es lo que cambia para los pasajeros
Ya no se emitirán tarjetas de embarque en papel. Sin embargo, quienes no tengan un smartphone o lo pierdan antes del vuelo, podrán volar igualmente
Patrich Schirmer Sastre
El próximo miércoles 12 de noviembre entrará en vigor la nueva normativa: Ryanair adoptará por completo las tarjetas de embarque digitales. La aerolínea irlandesa de bajo coste ya había anunciado esta medida hace varios meses. Esto significa que, tras realizar el check-in online obligatorio, las tarjetas de embarque se cargarán directamente en la aplicación de Ryanair. Ya no se emitirán tarjetas en papel.
¿Y si se pierde el móvil?
Sin embargo, quienes no dispongan de un smartphone, lo pierdan antes del vuelo o se queden sin batería, podrán volar igualmente. En estos casos, los pasajeros deberán acudir al mostrador del aeropuerto, donde se les emitirá una tarjeta de embarque en papel de forma gratuita. Solo habrá que pagar si no se ha realizado el check-in online. La aerolínea asegura que en todos los aeropuertos seguirán existiendo mostradores de facturación y atención al cliente.
Tampoco hay motivo de preocupación en caso de no disponer de conexión wifi o si la cobertura móvil es deficiente, según Ryanair. Las tarjetas de embarque digitales podrán consultarse a través de la app incluso sin conexión.
¿Por qué este cambio?
Ryanair justifica la medida alegando que permite reducir costes aeroportuarios y, con ello, abaratar los billetes. Además, afirma que se trata de una "medida medioambiental", ya que permitirá ahorrar hasta 300 toneladas de papel al año.
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- El aeropuerto de Palma interrumpe el tráfico aéreo una hora y media por la exhibición de cazas de combates supersónicos sobre Mallorca
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- La ‘munarització’ de Marga Prohens
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- La resistencia a desaparecer de un histórico pub de Magaluf, el Prince William, impide la demolición total del Hotel Teix