Las hamburguesas protagonizan el nuevo Peccata Minuta de Chefs(in)

La Comuna de Lloret acogerá el próximo Peccata Minuta de Chefs(in), una cita en la que cuatro cocineros prepararán cuatro hamburguesas gourmet, el sábado 22 de noviembre.

Ariadna Salvador, de Ninumà, cocinará una hamburguesa de vaca madurada, ketchup de cereza, cebolla roja y chedar curado acompañada de ensalada lombarda; David Moreno, de Can Simoneta (1 Sol Repsol), creará para la ocasión una 'burger' de costilla de ternera con queso ahumado y chile ahumado, servida con guacamole de mango con totopos. Por su parte, David Morillas, del restaurante Óseo del Secar de la Real de Palma, ofrecerá una hamburguesa de cerdo, queso azul, cogollo de lechuga 'envinagrat' y salsa casera de sobrasada de porc negre mallorquín, que se acompañará con calabaza crujiente y especias. Otra opción será la de Borja Salas, de Sa Comuna, con una 'tartufo burger smash' de ternera, salsa de trufa con champiñones, queso gouda y bacon bites, con patatas paja.

Una de las hamburguesas que se ofrecerán. / B. Font

Borja Salas, responsable de Sa Comuna, explica que la cita empezará a las 20 horas y que se han previsto unas raciones generosas y a la vez exclusivas, que incluyen dos bebidas. El evento, además, estará amenizado por DJ T-Mark. El precio de la entrada es de 35 euros y se pueden conseguir en la web de Chefs(in).