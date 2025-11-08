Estos son los talleres gastronómicos que puedes disfrutar en el próximo Raïm Wine Fest de Palma

La segunda edición del Raïm Wine Fest de Palma llega el próximo sábado, 15 de noviembre, al Parc de la Mar. Esta fiesta del vino, organizada por Vi de la Terra Mallorca, contará con la participación de unas 50 bodegas de la isla y con música en directo. Uno de los atractivos de esta jornada son los talleres enogastronómicos, que en este año se han ampliado de tres a cinco, incluyendo uno de coctelería.

Las inscripciones a estos talleres se realiza en la web vtmallorca.com.

El primero de los talleres enogastronómicos estará impartido por Tomeu Arbona, del Fornet de la Soca, y el sumiller Josep Juhé. Su propuesta es la elaboración de pastelonet d’esclata-sangs i carabassa y pometes farcides de carn, maridadas con vino tinto de las variedades Gorgollassa y Esperó de Gall. Será a las 13 horas.

A las 14 horas, el chef Juan Pinel presentará un tartar de vedella, ají groc, iuca i moll d’os y porro confitat, vermell d’ou curat i sobrassada. El sumiller Dani Arias ha escogido un vino negro Callet y uno rosado de la variedad Manto Negro.

El tercero de estos talleres es el de la chef Ruth Pérez y el sumiller Josep Avellà, a las 15 horas. Las elaboraciones previstas son llampuga fumada amb suc de poma y serviola curada amb aigua de tomàtiga i vinagreta de piparres, maridado con un vino tinto Giró Negre y un vino blanco variedad Giró Ros.

A las 16 horas, la chef Ariadna Salvador y la sommelier Laura Real serán las encargadas del cuarto taller, en el que se elaborará Choco & Sour: xocolata 75% en dues textures, nibs de cacau i caramel salat y Coco citrus: xocolata blanca, coco i llimona rostida. Estas elaboraciones se maridarán con vino tinto de la variedad Escursac Negre y un blanco variedad Malvasía.

Oferta gastronómica del Raïm Wine Fest. / Vi de la Terra Mallorca

El coctelero Biel Ramon presentará, a las 17 horas, Es Raiguer Sour, una versión del New York Sour, con Brandy Orange y vino tinto Manto Negro, y Premsal & Citrics, con vino blanco de la variedad Premsal Blanc.

El Raïm Wine Fest comenzará a las 12 y finalizará a las 00 horas. La entrada es libre, pero se controlará el aforo al recinto. Se podrá acceder por tres puntos: Antoni Maura/Hort del Rei; sa Portella, en la muralla del Parc de la Mar; y por la avenida Fèlix Pons.

El precio de la copa de vidrio será de 5 euros y las consumiciones a partir de 3 euros.