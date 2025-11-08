Un prestigioso cirujano relata su experiencia cercana a la muerte y cuenta un secreto que se quería "llevar a la tumba"

"La muerte no es el final, después seguimos existiendo", afirmaba con contundencia el cirujano Manuel Sans Segarra en una entrevista a este diario. Antiguo jefe del servicio de cirugía del hospital de Bellvitge, a sus 81 años, Segarra divulga e investiga sobre las experiencias cercanas a la muerte (ECM), un fenómeno misterioso para el que la ciencia médica tradicional no ha conseguido dar una explicación.

Segarra cuenta que quien vive una experiencia cercana a la muerte "la tiene siempre muy presente y le cambia la vida". Este sábado, pasó por el Col·lapse de TV3 y contó una de las vivencias más impactantes relacionadas con las ECM.

Descubrir al padre biológico

Durante una ECM, cuenta Segarra, es muy frecuente ver a familiares o personas, ya muertas, con las que estaban muy unidas. Estos muertos, de alguna manera, "contactan con ellos" durante este fenómeno. "Durante las muertes clínicas, los enfermos pueden saber qué está pasando y descubrir cosas que no sabían de su propia vida, defiende el doctor, que relata el impactante caso de un gran científico que tuvo una experiencia de este tipo.

"Contacté con un señor que me trató con gran amabilidad, con amor. Yo no lo conocía de nada", explica el doctor Segarra lo que vivió este científico, que se lo quiso contar a su familia. "La madre, ya viuda, me preguntó cómo era este señor. Le expliqué las características de este señor. Y cuando terminé de explicar, la madre me dijo: 'Has descubierto un secreto que no le conté ni a tu padre y que me quería llevar a la tumba. Este hombre es tu padre biológico. Tuve unos deslices extramatrimoniales y este hombre es tu padre".

Explica Segarra que este hombre quedó "aterrado". "Quedó tan impresionado que buscó la familia de este hombre, que había muerto y tenía una hija. Le explicó lo ocurrido y lo que le había contado su madre a la hija del señor, hicieron las pruebas biológicas y son hermanos".

Una gran sensación de paz

En la entrevista en EL PERIÓDICO, el cirujano explicaba las sensaciones que sienten las personas que viven experiencias cercanas a la muerte. "La primera sensación que tienen es que salen del cuerpo y contemplan desde arriba lo que ocurre en ese lugar. También tienen una asombrosa facilidad para desplazarse, incluso a grandes distancias. Hay quienes relatan hechos ocurridos en esos instantes en las antípodas que luego se comprobaron reales. Y suelen comunicarse con unos seres, que llaman seres de luz, que les ayudan y orientan. A menudo contactan con seres queridos fallecidos. Una paciente me contó llorando que había hablado con su madre y que había llegado a abrazarla. Dicen que ven pasar sus vidas como en una pantalla, y hablan de la presencia de una luz que les transmite una gran sensación de paz que les invita a quedarse.