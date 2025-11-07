La ruta gastronómica de la Reina Sofía en Ibiza
Comidas y cenas frente al mar en Sa Calma y El Náutico
Durante su visita institucional a Ibiza, donde ha reafirmado su compromiso con los bancos de alimentos y con la lucha contra el alzhéimer, la Reina Emérita Sofía también ha aprovechado algunos momentos de descanso para disfrutar de la gastronomía local.
Restaurantes que ha visitado la Reina Rofía en Ibiza
Según ha desvelado este jueves 'El tiempo justo', el programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco, Doña Sofía ha escogido para sus comidas y cenas algunos de los rincones más emblemáticos de la isla. “Ayer comió en Sa Calma, que prácticamente estás encima del mar. Anoche cenó en El Náutico, que también está pegadito". De este último, su chef, Pau Barba, ha agradecido la visita a través de sus redes sociales, donde ha publicado una imagen junto a la emérita. "Y hoy ha elegido un restaurante desde el que se ve Formentera enfrente”, relataban desde el programa.
La Emérita se ha reunido con representantes de los bancos de alimentos de Ibiza, en el marco de la campaña 'La Gran Recogida', que comienza este viernes, y para la cual la Fundación Reina Sofía ha anunciado un donativo de 20.000 euros.
Además, Doña Sofía ha participado en el XI Congreso Nacional de Alzhéimer y el XV Congreso Iberoamericano de Alzhéimer, celebrado en el Recinto Ferial de Ibiza, organizados por la Confederación Española de Alzhéimer y otras Demencias (Ceafa), el Consell de Ibiza, Alzhéimer Iberoamérica (AIB) y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ibiza y Formentera.
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico
- El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí
- El vuelo de un caza de combate sobre Mallorca causa retrasos en el aeropuerto de Palma y quejas vecinales por ruido