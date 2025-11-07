Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Villarrobledo

Un interno de una residencia de mayores de Albacete hiere con un cuchillo a un médico

El aviso por esta agresión se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

EFE

Toledo

Un médico de una residencia de mayores de Villarrobledo (Albacete) ha sido agredido con un cuchillo por uno de los residentes y ha sido trasladado en ambulancia al hospital de esta localidad.

El aviso por esta agresión se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes, según informa el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El médico residente ha sido agredido por un cuchillo por uno de los usuarios y ha sido trasladado en una ambulancia al hospital de la localidad.

Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

