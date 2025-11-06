La DO Pla i Llevant anticipa una añada 2025 fresca y equilibrada

Análisis de la Cosecha: Frescura y Acidez como Claves

La cata en rama permite a los profesionales valorar la calidad de la uva y la evolución inicial de los vinos, aún sin finalizar. Los expertos coincidieron en que la añada 2025 ha logrado una característica esencial: menos calidez y más frescura.

Eje central: La frescura y la acidez son las protagonistas, muy bien integradas en todas las muestras, lo que augura vinos armónicos y con buena capacidad de envejecimiento .

La son las protagonistas, muy bien integradas en todas las muestras, lo que augura . Blancos y Rosados Brillan: Los tres Giró Ros catados recibieron una valoración excelente, destacando su calidad y pureza varietal . Los rosados también sobresalieron por su elaboración, personalidad y perfil refinado.

Los tres catados recibieron una valoración excelente, destacando su . Los también sobresalieron por su elaboración, personalidad y perfil refinado. Tintos Prometedores: Las variedades locales muestran una alta calidad con aromas más vivos y notas florales, indicando una añada equilibrada.

Las Valoraciones de los Expertos

Los profesionales consultados enfatizaron el equilibrio de la nueva cosecha:

Luis Armero (Bodeguero): "Se espera que sea una añada muy buena , con la firmeza de que, cada vez más, las variedades locales se adaptan mejor a nuestro clima."

"Se espera que sea una , con la firmeza de que, cada vez más, las variedades locales se adaptan mejor a nuestro clima." Dani Arias (Presidente de la Asociación Balear de Sommeliers): Destaca que, pese a ser una añada cálida, los vinos están "bastante equilibrados" con el alcohol muy bien integrado. Subraya el potencial del Giró Ros, Macabeo y la buena expresión de Mantonegro, Gorgollassa y Callet , que reflejan el carácter mediterráneo.

Destaca que, pese a ser una añada cálida, los vinos están con el alcohol muy bien integrado. Subraya el potencial del y la buena expresión de , que reflejan el carácter mediterráneo. Andreu Oliver (Bodeguero): Resume la cata con una palabra: "Equilibrio". Los blancos son frescos, con cuerpo y persistencia; los rosados, suaves y afrutados; y los tintos, con más color y estructura que el año anterior, destacan por su "honestidad".

Retos y Futuro del Sector

La jornada sirvió también como foro para abordar los retos del sector, como la incertidumbre económica y la comercialización. Hubo un consenso sobre la necesidad de mejorar la presencia del vino en el mercado y poner en valor la cultura vitivinícola como patrimonio social y gastronómico. Se destacó la riqueza de la diversidad del vino mallorquín, dada por cómo una misma variedad se expresa de forma diferente según el terreno.

La cata "Per Sant Martí, enceta el vi" se consolida como un evento de referencia para la DO Pla i Llevant, impulsando la identidad vinícola, valorando las variedades autóctonas y el trabajo de sus bodegas.

Este evento contó con el apoyo institucional y el patrocinio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural, cofinanciado por la Unión Europea.