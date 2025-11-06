Cristian Cantón. Director del Barcelona Supercomputing Center: "Necesitamos una soberanía tecnológica para Europa. Una IA hecha en Europa"

La soberanía tecnológica es una necesidad ineludible para Europa. La conferencia de Cristian Cantón, director asociado del Barcelona Supercomputing Center (BSC), dentro de la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante que se celebra en el ADDA, ha puesto de manifiesto los extraordinarios retos a los que se enfrenta Europa.

Y también los esfuerzos conjuntos que se están realizando para no perder el tren de esta revolución tecnológica, y no depender por ejemplo de EE UU o China.

Cantón ha recalcado la importancia de conseguir esa soberanía tecnológica: "Es importante que hagamos IA hecha por nosotros, consumida por nuestros ciudadanos y que tengan un impacto en la sociedad. El BSC es uno de los actores juntamente con toda la comunidad científica” que trabaja en ese sentido.

El director del BSC ha recordado que su centro es también el Centro Nacional de Supercomputación de España, "la máquina más grande que existe en España, una de las más grandes de Europa", que pertenece a un consorcio público y está conectada a otras situadas en otros países europeos. Y cada año se actualiza una de estas máquinas, de forma que en Europa se cuente siempre con la última tecnología al servicio de la comunidad científica.

Carrera loca

Y es que "hasta hace cinco o seis años había una carrera loca por quién construía la máquina más grande”, con unos gastos económicos estratosféricos. Y “Europa se da cuenta de ello y dice 'no, para hacer ciencia vamos a coordinarnos’”.

Así ha explicado que “Europa lo hace muy bien y decide que vamos a poner todo el dinero junto en una sola bolsa. Vamos a definir un conjunto de supercomputadores que queremos mantener y poner a disposición de la sociedad científica y se crean un conjunto de supercomputadores en Europa", y cada año se actualiza uno de ellos. “Así, de esta manera nos garantizamos que siempre hay suficientes recursos para suplir la demanda que Europa tiene”.

Y ha recordado que “actualmente dependemos principalmente de los proveedores de chinos, estadounidenses o asiáticos en el BSC. Estamos diseñando la próxima generación de chips europeos que en Mare Nostrum 6 no tenga solo Nvidia GPUs de Nvidia, sino que tengamos CPUs diseñadas en Europa”. Será la nueva supercomputadora que llegará al BSH dentro de tres años, cuando le toca la actualización de la máquina de Barcelona, que ahora es el Mare Nostrum 5.

Centros de datos del tamaño de una ciudad

Cantón ha señalado el siguiente paso en el que Europa trabaja, una gigafactoría: “Europa se da cuenta de que tenemos grandes dependencias con los centros de datos que no son europeos. Amazon, Google, Microsoft y otros. Entonces deciden movilizar una cantidad absurda de dinero para generar cinco gigafactorías. Una gigafactoría es un centro de datos del tamaño de una ciudad, para dar servicio a la administración, a las grandes empresas, de forma que lleguemos a tener una soberanía tecnológica que sea hecha en Europa. Esto se iniciará en 2027-2028 y ahora mismo estamos hablando de cómo va a ser la gigafactoría española, dónde la vamos a colocar, etc”.

Y a este respecto a vuelto a insistir en la “soberanía tecnológica. Es importante que hagamos IA. Es importante que hagamos IA hecha por nosotros, consumida por nuestros ciudadanos y que tengan un impacto en la sociedad”.

Casos prácticos

Por otra parte ha repasado casos prácticos y sectores donde la IA lo está revolucionado todo. Así ha señalado el avance que supone la posibilidad de tener gemelos digitales de órganos humanos, para ver el impacto de fármaco, o como la IA puede predecir dónde se van a registrar las mayores concentraciones de contaminación en una ciudad, para poder tomar medidas al respecto. O como la IA predice dónde se van a producir las réplicas de un terremoto y las zonas a desalojar tras registrarse un sismo.

Por ello ha destacado que "un supercomputador te da ventajas, ya que puede crear encima de esa máquina una comunidad científica,. Así, ha explicado que el BSH cuenta con 1.500 personas y cuatro grandes grupos de investigación: ciencias de la vida, ciencias de la tierra, ciencias de la computación y ciencias de la ingeniería, además de otros grupos mas pequeños, recordando que "la supercomputación y la IA han cambiado el método científico, cómo hacemos ciencia".