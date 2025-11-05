El consumo de alcohol, tabaco y cannabis cae de forma significativa entre los jóvenes, pero se mantiene el uso de vapeadores.

La Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias, que el Ministerio de Sanidad publica cada dos años, trae consigo datos esperanzadores. El consumo de tabaco, cannabis y alcohol registra o bien mínimos históricos o bien un descenso significativo entre los jóvenes de entre 14 y 18 años, según la última edición, presentada este miércoles por la ministra, Mónica García, y la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda.

El sondeo, realizado a partir de 35.256 entrevistas, indica que el consumo de alcohol, tabaco, cannabis e hipnosedantes cae en todos los tramos temporales analizados. En particular, el consumo en los últimos 12 meses se reduce en 2,6 puntos para el alcohol, 6,5 puntos para el tabaco y 6,3 puntos para el cannabis. También se observa el primer descenso en el uso de hipnosedantes desde 2014.

"La encuesta deja un mensaje optimista. Las políticas funcionan [...] Las nuevas generaciones están cambiando, cada vez son más conscientes de los riesgos, cada vez tienen nuevas formas de relacionarse y de entender el ocio. Tenemos la generación de jóvenes más consciente, crítica y saludable y tenemos que reforzarlo con políticas públicas", ha subrayado García.

Alcohol

No obstante, el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a los datos de la encuesta publicada en 2023. El 73,9% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 75,9% en 2023), el 71% en los últimos 12 meses (frente al 73,6%) y el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 56,6%).

También disminuyen las prácticas de riesgo: el 17,2% de los estudiantes se ha emborrachado en el último mes (frente al 20,8% en 2023) y el 24,7% ha practicado 'binge drinking' (frente al 27,8%), ambos en sus niveles más bajos desde el año 2000. Aún así, la edad media de inicio en el consumo se mantiene en 13,9 años, mientras que el inicio del consumo semanal y de la primera borrachera se sitúan en 14,8 y 14,6 años, respectivamente.

Tabaco

El consumo de tabaco también sigue una línea descendente y registra los niveles más bajos de toda la serie histórica. El 27,3% del alumnado ha fumado alguna vez en la vida (frente al 33,4% en 2023), el 21,2% en los últimos 12 meses (frente al 27,7%) y el 15,5% en los últimos 30 días (frente al 21%).

El consumo diario en el último mes se reduce al 4,3%, lo que supone una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto al 7,5% registrado en 2023. Pero la edad media de inicio se mantiene en 14,1 años, y la del inicio del consumo diario en 14,4 años. La modalidad más común combina cigarrillos de cajetilla y de liar, y el 46,4% de los fumadores ha intentado dejar el hábito en el último año.

Cannabis

El cannabis continúa siendo la sustancia ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes, aunque los datos de 2025 reflejan también un descenso notable respecto al año anterior en todos los tramos temporales. Un 21% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 26,9% en 2023), un 15,5% en los últimos 12 meses (frente al 21,8%) y un 11,6% en los últimos 30 días (frente al 15,6%). La edad media de inicio se sitúa en 14,8 años, una décima menos que en la edición anterior. Estos valores marcan el nivel más bajo registrado en la serie histórica para esta sustancia.

Cigarrillos electrónicos

Por el contrario, el consumo de cigarrillos electrónicos continúa siendo elevado, con cierta estabilidad en el consumo, dado que hay un ligero aumento en el consumo en los últimos 30 días. Por el contrario, casi la mitad de los jóvenes (el 49,5%) declara haberlos utilizado alguna vez en la vida, lo que supone una reducción de 5,1 puntos porcentuales respecto a 2023. La prevalencia es ligeramente mayor en chicas (50,5%) que en chicos (48,5%), y el consumo tiende a aumentar entre los 14 y 17 años, con un ligero retroceso a los 18 años.

De forma positiva, se observa un aumento en la percepción del riesgo: el 57,3% de los estudiantes considera que su consumo esporádico puede tener consecuencias negativas para la salud, lo que representa un incremento de 18,5 puntos respecto al año anterior.

Hipnosedantes

En cuanto a los hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos, con o sin receta), el 17,9% del alumnado declara haberlos consumido alguna vez en la vida, lo que representa el primer descenso en esta sustancia desde 2014. La edad media de inicio se sitúa en los 14 años. El consumo sin prescripción médica afecta al 9,5% de los estudiantes, una cifra similar a la del año anterior. La prevalencia es significativamente más alta entre las chicas y aumenta con la edad.