En este café de Palma desayunan los chefs con estrella Michelin de Mallorca

Mientras muchos restaurantes de alta cocina cierran sus puertas por el fin de temporada, los bares de barrio de Palma y los locales de pueblo siguen a pleno rendimiento… y así continuarán durante los meses de invierno. Visitamos el café Green Go, un agradable rincón en la Avinguda Argentina, en Palma.

Desde abril de 2023 lo llevan Carlos García y su esposa, la cocinera Cristina González, ambos de 36 años. González se formó en la escuela de hostelería EHIB y pasó por distintos restaurantes de la península, además del Bar Colón y el hotel Cap Rocat. García tuvo con 19 años su propio bar durante un tiempo y después trabajó como camarero y jefe de sala.

Menú del día: 14 €

Lo que sirven en este local, tanto en los desayunos como en el menú del día, está un punto por encima de ofertas similares. Tres pases, cada uno con tres opciones, por 14 €. El bar es luminoso y acogedor, con grandes ventanales, plantas y detalles con encanto como una bicicleta antigua colgada en la pared.

Han montado incluso una pequeña biblioteca para coger libros prestados o dejar alguno. Muchos clientes son habituales, entre ellos caras conocidas de la escena gastronómica: la mano derecha de Santi Taura, Jaume Comas; la recién premiada jefa de sala de Aromata, Giorgia Scaramella; o el reputado pastelero Lluís Pérez.

Carlos García, de Green Go / Green Go

«Aquí los fritos no entran en la cocina»

El nombre Green Go ya lo tenía antes de la llegada de la pareja: el anterior dueño también apostaba por una propuesta saludable. En el nuevo Green Go, dos de las tres alternativas del menú suelen ser vegetarianas. «Y queremos cocinar de la forma más natural posible: en crudo o al fuego. Aquí los fritos no entran en la cocina», dice Carlos.

El día de la visita, de primero había, por ejemplo, ssam —hojas de lechuga con aguacate, zanahoria, pepino, cebolla, cacahuetes y mango, bañadas en una salsa de chile dulce y picante—, o una crema de puerro y calabacín con almendras y picatostes. La opción carnívora eran empanadillas rellenas de pollo cocido con alioli de lima.

Entre los principales tentaban un tumbet con un aro de yogur coronado por un huevo frito, o canelones de espinacas y pasas con bechamel de tomate. El plato de carne era un ragú de pollo con boniato asado, salsa tahini, arándanos deshidratados, avellanas y ensalada. Y el postre estuvo a la altura: una Tarte Tatin —fina tarta de manzana al estilo francés— impecable.

Menú de desayuno: 14,90 €

También ofrecen un menú de desayuno, García y González lo llaman «Brunch Estrella». Por 14,90 € incluye una opción de café (café con leche o capuchino), un zumo de naranja pequeño, agua, un minicruasán y un yogur con fruta y muesli, además de un tostado, un bagel o un llonguet a elección. Se puede pedir a la carta, claro, pero la propuesta es muy tentadora. Además, la carta de desayunos está disponible desde la mañana hasta el cierre: a las 16.00 (14.00 los fines de semana). Buena noticia para quienes desayunan tarde.

Los bagels los elaboran ellos mismos; el pan de centeno de masa madre viene de Backwaren Gourmet y los llonguets, del Forn de Sa Rapinya. «Mientras mi mujer se encarga de la cocina, yo me he especializado un poco en el café. Trabajamos con la tostadora Noti, que tuesta café de comercio justo y cambia las variedades con regularidad», cuenta Carlos García. El café Noti, envasado, también se vende para llevar.

'No hay brunch que por bien no venga' / Green Go

La carta de lattes y smoothies es amplia. Entre los primeros, el de moda «Golden Turmeric», con té de cúrcuma y azúcar de flor de coco, o el pumpkin latte con café, puré de calabaza y especias. Entre los batidos, triunfa el «Hulk»: kale, espinacas, mango y zumo de manzana. Una alternativa de café simpática y muy cómoda en Palma.

Precios: cafés 1,70–4,50 €; smoothies 5,60 €; «super food lattes» 3,30–4 €; tostas, llonguets y bagels 8–13 €; postres 9 €; menú del día 14 €.