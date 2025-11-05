Butxet: vino de S’Albufera con aire a Embat

Butxet es una bodega familiar nacida en 2004 de la ilusión y la pasión de Llorenç Perelló por el vino, la agricultura y el campo de Mallorca. Con fincas heredadas de sus abuelos y de su padre, y otras adquiridas junto a su mujer, decidió emprender un proyecto que permitiera mantener su patrimonio, cuidar la tierra y disfrutar del trabajo en la viña. Así surgió una bodega pequeña, artesanal y profundamente ligada a su entorno.

Durante estos 21 años, Butxet ha evolucionado al ritmo del propio mundo del vino. Cuando comenzó su andadura, en Mallorca apenas existían unas pocas bodegas locales, y la tendencia era apostar por variedades foráneas, conocidas entonces como «mejorantes», que se consideraban superiores a las autóctonas. Hoy se vive una revalorización de las variedades locales, que confieren a los vinos un carácter único y diferenciado, imposible de replicar en otros lugares.

En este tiempo también se ha transformado la manera de entender el negocio. Antes, las bodegas producían vino que los distribuidores se encargaban de vender, sin contacto directo con el consumidor. Ahora, Butxet abre sus puertas a quienes desean conocer su historia, pasear entre los viñedos y descubrir el proceso de elaboración. Los visitantes pueden catar los vinos en la propia bodega y comprarlos directamente, aunque, como advierte la familia, el consumo general está en descenso.

Si algo distingue a Butxet es su ubicación privilegiada junto al Parque Natural de S’Albufera, un entorno que imprime una identidad singular a sus vinos. Las siete viñas de la bodega se encuentran al borde de esta gran masa de agua, situada prácticamente al nivel del mar, lo que genera un microclima excepcional. En invierno, la humedad actúa como un radiador natural que suaviza los bruscos descensos de temperatura; y en verano, el Embat sopla desde el mar (a solo 5 kilómetros) y refresca las plantas durante la maduración. Además, los fósiles marinos del subsuelo aportan una notable mineralidad a los vinos, una característica muy apreciada por los expertos.

Los inicios fueron modestos: un único vino tinto, al que pronto se sumaron otros dos. Durante una década, la familia se concentró exclusivamente en estos tres tintos, hasta decidir incorporar un vino blanco. Hoy, la selección de Butxet la forman un vino blanco, un blanc de negres, un rosado y cuatro tintos, todos ellos elaborados de forma manual y en tiradas muy limitadas, pues las mayores no superan las 4.000 botellas, y el total anual ronda las 35.000.

El próximo paso de los Perelló será el lanzamiento de un vermut artesanal, inspirado en la tradición agrícola y botánica de Muro. Las hierbas, flores y aromas de la zona han acompañado siempre la vida cotidiana de la familia, por lo que la creación de esta bebida parece casi una consecuencia natural de su entorno.

Butxet entiende el vino como una experiencia de autenticidad, entorno y familia. Quien cruza las puertas de la bodega se lleva, junto con la botella, la sensación de haber conocido el alma de un territorio y de las personas que lo transforman en noble elixir.