Visita gratis el edificio de Diario de Mallorca por tiempo limitado: fecha, horarios y cómo inscribirse

Diario de Mallorca, referente informativo en Baleares, vuelve a abrir sus puertas al público dentro del festival Open House Palma 2025, que este año se celebra del 10 al 16 de noviembre. La visita gratuita permitirá a los asistentes descubrir los secretos arquitectónicos del edificio situado en el carrer Puerto Rico, 15, sede del periódico desde 1992.

La cita tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, entre las 10 y las 14 horas, y contará con la participación de voluntarios expertos en arquitectura e historia del patrimonio, que guiarán los recorridos y ofrecerán detalles sobre la historia y el diseño del inmueble. Los interesados pueden inscribirse ya en la web oficial del festival para asegurar su plaza en esta experiencia exclusiva.

Más sobre el edificio de Diario de Mallorca

Inaugurado hace más de tres décadas, el edificio de Diario de Mallorca marcó una nueva etapa para la cabecera, incorporando importantes avances tecnológicos y un diseño moderno que respondía a las necesidades de una redacción en expansión. Su autoría corresponde a un equipo de arquitectos mallorquines formado por Joan J. Morey, Àngels Sena, Joan J. Bomín, Antonio Ramis, Juan Calafat y Bartomeu Font, quienes concibieron una obra de líneas limpias y volúmenes equilibrados.

El conjunto destaca por la combinación de muro blanco y piedra de Santanyí, una seña de identidad que refuerza su carácter local. En su interior, los visitantes podrán conocer los distintos espacios que dieron vida al periódico: la redacción, la rotativa, los despachos de dirección y un pati interior ajardinado, uno de los rincones más singulares del edificio, que aporta luz natural y serenidad a todas las plantas.

El festival Open House Palma celebra una nueva edición con el objetivo de acercar la arquitectura y el patrimonio a la ciudadanía. Durante todo el fin de semana, abre al público decenas de edificios emblemáticos y contemporáneos de la ciudad, ofreciendo visitas gratuitas y guiadas para redescubrir Palma desde dentro.

La sede de Diario de Mallorca se suma así a la lista de espacios destacados del programa, en una actividad que une historia, arquitectura y periodismo en una experiencia única abierta a todos los públicos.