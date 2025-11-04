Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es la tapa ganadora del TaPalma de Oro 2025: un cruasán marino elaborado por Kike Erazo

La propuesta es un homenaje al pica pica mallorquín y se puede degustar en el restaurante Morralla

Croa-Lamar, la tapa ganadora de Morralla.

Croa-Lamar, la tapa ganadora de Morralla. / J.Fernandezortega

Montse Terrasa

Palma

Una tapa inspirada en el típico guiso del pica pica del variat mallorquí, pero con un envoltorio de masa de cruasán en forma de tequeño venezolano, le ha dado al cocinero Kike Erazo, del restaurante Morralla, el premio TaPalma de Oro por segundo año consecutivo. Su propuesta se llama Croa-Calamar y se podrá degustar estos días dentro de la Ruta TaPalma.

La tapa ganadora / zender / MZE

Erazo define su tapa como un “cruasán marino”, con el que ha querido hacer un homenaje al conocido pica pica de sepia mallorquín. “Es un croissant frito, con el guiso meloso por dentro, y va pintado con miel, con una garrapiñada de almendras, palomitas trituradas y un poquito de piel de lima para dar un poquito de frescor”, explica Erazo, quien ha recibido este segundo TaPalma de Oro con “tremenda alegría”.

Croa-Lamar se podrá degustar en su restaurante a partir de este miércoles, 5 de noviembre, cada mediodía, también el viernes noche, hasta finales de semana, cuando acabe la Ruta TaPalma, en la que participan más de 30 establecimientos. Morralla está situado en el camino de Jesús, en el polígono de Can Valero.

Kike Erazo, en plena elaboración de su alfajor mallorquín con sobrasada. / GUILLEM BOSCH / DMA

Además de este primer premio en TaPalma, Kike Erazo quedó en tercer lugar en la variedad de tapa elaborada con sobrassada de Mallorca IGP con un alfajor mallorquín.

