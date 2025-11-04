Dos jóvenes alemanas comparten su viaje de 1.350 kilómetros por tierra en 33 horas para empezar una de cero en Mallorca

Dos jóvenes alemanas han protagonizado uno de los momentos más comentados en redes sociales en la isla esta semana. Viajaron por tierra y mar durante 33 horas, desde Alemania hasta Mallorca, para empezar desde cero en la isla, un cambio de vida que ellas mismas han compartido paso a paso en un vídeo que se ha vuelto viral en TikTok.

En las imágenes, se las ve repostando en gasolineras, desayunando en la carretera y durmiendo en el coche antes de llegar a su destino final. Después de recorrer más de 1.350 kilómetros por carretera, embarcaron en un ferry en Barcelona, donde pasaron la noche en un camarote antes de despertar con el Mediterráneo a la vista.

“Después de las 33 horas el viaje de terror tiene su fin y llegué a nuestro nuevo hogar. Hola Mallorca, hola nueva vida”, escribía una de ellas al final del vídeo, con una mezcla de agotamiento y felicidad.

Motivo de la mudanza a Mallorca

El motivo de su mudanza, según explican en los comentarios, está relacionado con nuevas oportunidades laborales en el sector sanitario, un ámbito en el que ambas esperan construir su futuro. “Todavía se siente un poco como unas vacaciones, como si fuera a volar de regreso a casa en unos días o semanas”, confesaba la autora de las imágenes, que también dejó claro su entusiasmo por su nuevo entorno: “Aquí solo hay sol y palmeras, ¡ya me encanta!”.

El vídeo ha recibido decenas de mensajes de ánimo y cariño por parte de otros usuarios, muchos de ellos compatriotas que también residen en Mallorca o sueñan con mudarse algún día. Para las dos jóvenes, su nueva etapa en la isla acaba de comenzar. Lo que empezó como un largo viaje por carretera y mar se ha convertido en el primer capítulo de una historia que, según ellas, “solo acaba de empezar”.