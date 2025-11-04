José Carlos López gana el primer concurso nacional de cocina con sobrasada de porc negre celebrado en Barcelona
El mallorquín David Méndez, chef del hotel Son Vida, consigue el tercer premio en este certamen dentro del Gastronòmic Fòrum
Miquel Àngel Adrover
El Gastronòmic Fòrum Barcelona ha acogido este pasado lunes el primer concurso nacional de cocina con sobrasada de porc negre de Mallorca, certamen que ha ganado José Carlos López, al frente del restaurante Origen, en Puigcerdà. El mallorquín David Méndez, chef del hotel Son Vida, ha conseguido el tercer premio.
El ganador, José Carlos López, propuso una elaboración llena de color, matices y sabores llamada De sobras sabrás que es sobradada y que consistía en un carpaccio de pies de cerdo rellenos de lengua de ternera con aroma de sobrasada de Mallorca de porc negre con queso azul.
Por su parte, Sergi de Meià conseguía el segundo premio con unas truchas alevines rellenas de sobrasada de porc negre de Mallorca, toffee de trucha, mayonesa de sobrasada, granada ácida y setas de temporada, plato donde la potencia de la sobrasada ensambla con delicadeza el sabor de la trucha.
David Méndez conseguía el tercer premio con un plato rompedor: pato, maíz y bromatología de la sobrasada, donde consigue separar la grasa y la carne de este embutido. Una elaboración llena de técnica y elegancia.
Los seis finalistas en este concurso demostraron las posibilidades que este producto mallorquín tiene en la alta cocina. El jurado, compuesto por Joan Llabrés, Tomeu Caldentey, Xesc Reina, Antònia Torres, Josep Dolcet y Eva Hausmann emitió un comentario unánime sobre la alta creatividad de los seis platos finalistas donde el resultado final se decidió por muy poco, ya que entre el ganador y el segundo clasificado hubo un punto de diferencia.
Este primer certamen ha dejado patentes las grandes posibilidades gastronómicas de la sobrasada de porc negre de Mallorca.
