Dinosaurs World, la mayor exposición inmersiva de dinosaurios a tamaño real, llega a Palma
Esta muestra interactiva permanecerá instalada bajo una gran carpa en Nou Llevant, junto al Diario de Mallorca, del 8 al 23 de noviembre
Contará con una treintena de piezas inéditas a tamaño real y animatrónicas, que simularán los comportamientos de estos animales prehistóricos
Por primera vez, los dinosaurios cobran vida en DINOSAURS WORLD, una impresionante exposición inmersiva donde podrás caminar entre criaturas prehistóricas a tamaño real y vivir una aventura inolvidable para toda la familia.
Instalada bajo una gran carpa en Nou Llevant, junto a Diario de Mallorca, del 8 al 23 de noviembre, DINOSAURS WORLD invita a los visitantes a viajar 65 millones de años atrás y descubrir cómo era la Tierra cuando los dinosaurios dominaban el planeta.
Más de 30 especies de dinosaurios animatrónicos reproducen con realismo sus movimientos, sonidos y texturas, en un entorno envolvente que combina escenografía, sonido 360º, iluminación y efectos visuales.
Entre los protagonistas se encuentran el imponente Tyrannosaurus Rex, el Triceratops, el Velociraptor o el gigante Diplodocus, en un recorrido pensado para todas las edades que mezcla entretenimiento y divulgación científica.
En DINOSAURS WORLD, la experiencia no se limita a observar: el público se convierte en protagonista. Los más pequeños podrán ponerse en la piel de auténticos paleontólogos en la zona interactiva de excavación, donde descubrirán fósiles ocultos bajo la arena y aprenderán cómo los científicos reconstruyen la historia de la Tierra. También encontrarán juegos educativos y paneles que explican, de forma sencilla y visual, la evolución de los dinosaurios y su sorprendente desaparición.
Además, la exposición incorpora una experiencia inmersiva y efectos de sonido 360º, que transporta a los visitantes a un mundo jurásico en movimiento. Los rugidos, las luces y las vibraciones hacen que cada paso se sienta real, creando una conexión directa con los dinosaurios y ofreciendo una aventura multisensorial que combina aprendizaje, emoción y diversión en familia. El recorrido incluye zonas fotográficas espectaculares donde los visitantes podrán capturar su propio momento jurásico y compartirlo en redes sociales.
Horarios y entradas
Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas, y de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas. Las entradas se pueden adquirir por solo 12 euros en las taquillas de la exposición y en www.dinosaursworld.es
