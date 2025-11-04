Quién Andrea Ivanova, la mujer que vive en Mallorca y asegura tener los labios más grandes del mundo

Andrea Ivanova, modelo búlgara de 27 años, se ha convertido en noticia internacional por su decisión de modificar su cuerpo hasta límites poco habituales. La joven, que reside actualmente en Mallorca, asegura haberse sometido a más de treinta procedimientos estéticos y afirma que no tiene intención de detenerse.

“Mi cuerpo es lo más caro que tengo”

En un programa de televisión emitido este verano, Ivanova explicó que comenzó con las inyecciones de relleno de labios a una temprana edad. “Mi cuerpo es lo más caro que tengo. Empecé con las inyecciones para el relleno de labios con 19 años. Al principio empecé con 0.5cc, creo. Ahora me inyecto casi cada semana, o cada dos o cuatro semanas. Siempre viajo de Mallorca a Frankfurt, donde tengo a mi experto para ello”, relató.

En la ciudad alemana tuvo que buscar un médico que aceptara seguir proporcionándole tratamientos estéticos, tras la negativa de su anterior doctor de suministrarle más inyecciones. “Me inyecto tan regularmente porque quiero tener los labios muy grandes, quiero que sea algo extremo, que destaque. Siempre le pido a mi doctora que cuando mis labios estén listos para volver a ser inyectados que me lo diga y volveré”, añadió.

Andrea Ivanova, que asegura haberse gastado más de 50.000 dólares en sus labios, reconoció que su aspecto influye en su vida cotidiana. “Me encanta tener los labios enormes, pero realmente afecta a mi día a día y la atención que recibo. Claro que afecta mi manera de hablar, y también cómo como o bebo, o incluso respiro. A veces, se me complica respirar, cuando salgo a correr, por ejemplo. No creo que sea tan peligroso, inyectarse tan a menudo, pero incluso si lo fuera no me importaría, porque siempre los quiero más grandes”.

Desde que comenzó su proceso en 2018, la modelo se ha vuelto prácticamente irreconocible. Según declaró al New York Post, considera que posee “los labios más grandes del mundo”, resultado de años de intervenciones y tratamientos estéticos.

Reacciones y críticas en redes sociales

En los vídeos que comparte desde Mallorca, Ivanova recibe tanto elogios como críticas. Entre los comentarios más repetidos se leen frases como “Parece doloroso” o “Quién es su médico y por qué sigue inyectándole”. Pese a las advertencias médicas sobre los riesgos de sus prácticas, la joven insiste en que continuará con sus inyecciones.