Una joven rompe a llorar al ver delfines por primera vez en Mallorca.

La naturaleza de Mallorca ha vuelto a regalar uno de esos momentos que dejan sin palabras. Yasmin, una creadora de contenido extranjera residente en la isla, ha compartido un vídeo que ha conmovido a miles de personas al mostrar su reacción espontánea y llena de emoción al ver delfines por primera vez de forma intencional. La grabación, publicada en sus redes sociales, muestra cómo la joven se levanta al amanecer con la esperanza de encontrarse con estos animales en libertad, algo que ya había intentado sin éxito en otras ocasiones.

Una mañana con sorpresa

“He visto dos veces delfines, pero nunca de forma intencional. La primera vez fue en diciembre, y la siguiente este abril. Ahora que ya se acerca el invierno y hay menos actividad de barcos, a ver si tenemos suerte”, explicaba al inicio del vídeo, mientras se dirigía al punto costero desde el que esperaba avistarlos. A pesar de confesar que no tenía muchas esperanzas —“Sé que no voy a ver delfines, pero voy a repetir hasta que los vea y os los pueda enseñar”—, el destino le tenía preparada una sorpresa.

Minutos después, la emoción se apoderó de ella: “Si venga, si venga, creo que acabo de ver uno. Madre mía, voy a llorar. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. Wow, hay dos. Es realmente bonito. Estoy sobrecogida, no me lo esperaba. Voy a venir aquí cada mañana, lo juro, me da igual si no los vuelvo a ver”, exclamaba entre lágrimas y risas, mientras enfocaba al mar.

La escena ha provocado una oleada de comentarios en redes, donde muchos usuarios han compartido su emoción al verla disfrutar del encuentro con los cetáceos. “Me ha encantado tu reacción”, escribía una seguidora; “La mejor reacción del mundo”, añadía otro. “Parecía que te estaban esperando” y “Estoy llorando contigo” han sido algunos de los mensajes más repetidos.

Los avistamientos de delfines en la costa mallorquina son más habituales durante el otoño y el invierno, cuando el tráfico marítimo disminuye y el mar amanece en calma. En este caso, la experiencia de Yasmin ha recordado que, a veces, la paciencia y la conexión con la naturaleza acaban ofreciendo los momentos más inolvidables.