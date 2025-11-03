El chef Kike Erazo, del restaurante Morralla, gana el TaPalma de Oro por segundo año consecutivo

Kike Erazo, el chef del restaurante Morralla, es el ganador del premio TaPalma de Oro por segundo año consecutivo. Este cocinero ha subido hasta en cuatro ocasiones al escenario del concurso TaPalma 2025, celebrado en el Palacio de Congresos, ya que también ha logrado dos accésits y el bronce de la tapa con sobrassada de Mallorca IGP, categoría en la que ha ganado el restaurante Chez Camille con Alexander Pincay.

Los ganadores en las dos categorías. / j.fernandezortega

Si en la edición del año pasado Erazo resultó ser doble campeón de este concurso culinario, logrando el oro en las dos categorías, este año se ha hecho con el TaPalma de Oro de libre creación con su Croa-Lamar, pero también se ha llevado el accésit a mejor tapa maridada con cerveza San Miguel, el accésit a mejor tapa elaborada con producto local Eroski y el tercer premio en la tapa con sobrassada de Mallorca IGP.

Croa-Lamar, la tapa ganadora de Morralla. / j.fernandezortega

Por detrás de Morralla, en la categoría de Tapa TaPalma ha quedado en segundo lugar Arume Sake Bar y el bronce ha sido para S’Hort-Casino.

Pero el concurso en el Palacio de Congresos había comenzado con la categoría Tapa Sobrassada de Mallorca IGP, en la que el TaPalma de Oro ha sido para Chez Camille, mientras que Übeck y Morralla han quedado en segundo y tercer lugar.

Los cocineros de 19 restaurantes compiten este lunes por la tarde en el Palacio de Congresos de Palma / Guillem Bosch

Por turnos, y en las dos categorías, los cocineros han salido al escenario del auditorio del Palacio de Congresos para ocupar uno de los cuatro puestos para cocinar y así ultimar su tapa y emplatarla, para lo que disponían de 5 minutos.

Los alumnos de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears han sido los encargados de servir las tapas a los miembros del jurado, presidido por Igor Rodríguez, chef del restaurante El Bandarra y ligado a este concurso desde sus primeras ediciones. En su opinión, una tapa debe sorprender por su creatividad y tener un tamaño adecuado para sostenerla con una sola mano y comérsela en un par de bocados, ha explicado al inicio del concurso. Como jurados también han participado los cocineros Álvaro Salazar, Aaron Ortiz, Miquel Calent, Claudio Lemos, Koldo Royo, José Cortés y el catador de sobrasada Ian Ramis, además de los creadores de contenido Javier y Daniela Valencia, responsables de la cuenta Sentir Mallorca.

Este concurso gastronómico está organizado por AgenciaCom y Restauración Mallorca Caeb, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palma, Palma Activa, el Consell de Mallorca y Trasmed. Un año más, la presentadora de este certamen gastronómico ha sido la periodista Beatriz Díez Mayans.

Tras este concurso, este próximo miércoles comenzará la Ruta TaPalma en 34 establecimientos de la ciudad, una propuesta gastronómica que cumple 20 años.