Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de noviembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 2 de noviembre de 2025 es: 52, 53, 25, 42 y 38 siendo el número clave el 8.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- El azote de los carteristas de Alcúdia
- El coche implicado en el accidente mortal de Son Castelló había sido robado
- La banda de Milojevic vendió drogas por más de 25 millones en Mallorca, según los investigadores
- Joan Lladó, exlíder de ERC en Baleares, presidente de Som: «El más tonto de Mallorca puede ser hotelero, y yo soy la prueba»
- Taltavull tienta a la exconsellera Cirer con un cargo en el Obispado
- Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas