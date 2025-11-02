Queridos lectores, esta vez nos ponemos un poco serios. Se ha cumplido un año de la dana de Valencia, ese acontecimiento que desgarró a miles de personas, pero que también demostró que cuando los seres humanos nos unimos somos más fuertes, mejores.

Este hecho ha marcado nuestro inconsciente colectivo en varios aspectos. Por un lado, los positivos: solidaridad, amor por el prójimo, capacidad de trabajo, resiliencia. Por otro, los negativos: odio, lucha de poderes, politización de una tragedia humana, falta de empatía de algunos personajes públicos.

Pero recordamos algo tan doloroso para alzar un altavoz que nos recuerde a todos que esto no debe volver a ocurrir. La naturaleza hoy es impredecible, puede golpearnos con violencia. Quisiera que estas líneas llegaran al corazón de todos, especialmente de quienes nos gobiernan, a quienes elegimos libremente. Tomen conciencia de que son seres humanos los que están detrás de todo, y como tales merecen respeto, consideración y cuidado.

También queridos todos es nuestra responsabilidad tomar decisiones correctas. Pero por todos aquellos que ya no están, no lo olvidéis: somos personas, unos y otros.

Que este aniversario no sea solo una fecha en el calendario, sino un compromiso renovado con la vida y la empatía. Porque recordar es honrar, y honrar es construir un futuro mejor. Y con esta reflexión en el corazón, seguimos adelante para contarles, como cada semana, las historias y acontecimientos que nos unen. Con mucho amor, vamos allá.

20 velas

Lo que empezó como una pequeña ruta de tapas para animar las calles de Palma se ha convertido en un fenómeno gastronómico. TaPalma celebró su 20 aniversario en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears con ‘La mejor cena de tapas de tu vida’, y vaya si lo fue.

Cerca de 200 invitados disfrutaron de las creaciones de ocho reconocidos chefs. Igor Rodríguez, Koldo Royo, Kike Erazo, Andrés Moreno, Miquel Serra, Albert Marín, Antònia Massanet y Natalia Munar deleitaron los paladares más exigentes con tapas premiadas que rinden homenaje al producto local.

La noche también sirvió para reconocer a quienes han hecho posible que la historia de este evento continúe: El propio Igor Rodríguez, Alfonso Robledo, José Luis Sánchez Cabezudo, Paco Martínez, además del ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca por ser el soporte institucional desde el principio.

Como guinda del pastel, se presentó el libro TaPalma 20 años. Una historia y miles de tapas, que recoge dos décadas de creatividad y pasión culinaria mallorquina. Para cerrar la noche, brindamos por los próximos 20 años.

Tres años de puro lujo

El Kimpton Aysla Mallorca sopló las velas de su tercer aniversario rodeado de amigos, clientes fieles y colaboradores en una velada que dejó huella. Alejandro Batista director general, junto a su equipo de ventas y marketing, recibió a los invitados en el espectacular jardín mediterráneo del resort. Porque si hay algo que este hotel sabe hacer es combinar sofisticación con ese encanto natural que solo Mallorca puede ofrecer.

La noche fue un festín para los sentidos, los chefs del hotel desplegaron todo su talento con una propuesta gastronómica espectacular, mientras la música en directo envolvía el ambiente con la melodía perfecta.

Tres años pueden parecer poco, pero el Kimpton Aysla ha demostrado que cuando se hace bien desde el principio, la excelencia se convierte en tradición. Y esta celebración fue la prueba viviente. Copa en alto, sonrisas sinceras y esa sensación de estar exactamente donde se debe estar. Brindaron por muchos aniversarios más.

Invertir es cuidar

Hay eventos que van más allá de los números. En el Palma Aquarium, Banca March dio muestra de que la rentabilidad y la conciencia pueden ir de la mano, presentando los resultados del Mediterranean Fund, un fondo que destina parte de su comisión a proteger el Mar Mediterráneo.

La mesa redonda reunió a quienes hacen posible que el milagro ocurra. La Fundación Palma Aquarium compartió su emocionante Seahorse Project devolviendo caballitos de mar al mar como símbolo de esperanza. Mallorca Preservation Fund expuso sus esfuerzos en restaurar hábitats naturales, mientras Love the Mediterranean alertó sobre los desafíos del cambio climático y la contaminación.

Todos coincidieron en que la inversión responsable no es solo ética, es necesaria. Desde 2019, el Mediterranean Fund ha demostrado que es posible obtener rentabilidad mientras se protege nuestro ecosistema.

Porque al final, ¿qué mejor legado podemos dejar que un mar vivo, sano y lleno de vida para las generaciones futuras?

Mar, sabor y solidaridad

Menuda fiesta marinera se montó en el Port d’Andratx. La segunda edición de la Fira Marinera transformó el puerto en un escaparate donde náutica, gastronomía y buen rollo se dieron la mano.

Los amantes del mar disfrutaron de embarcaciones de última generación, bautismos de vela y visitas guiadas que pusieron la navegación al alcance de todos. Mientras tanto, los paladares se deleitaron con degustaciones marineras y menús especiales de los restaurantes locales. El mar también se come.

Pero lo mejor vino por la noche. La gala benéfica Juntos contra el cáncer a beneficio de la AECC brilló con luz propia. Joaquín Prat presentó una velada estelar con Antonio Carmona como cabeza de cartel, acompañado de DJ Ross y Jimy Fantasy.

Diversión, cultura marítima y solidaridad navegando juntas. La Fira Marinera se ha ganado un hueco de oro en el calendario mallorquín que seguro que se repetirá el año que viene.

Cierre de temporada

La temporada náutica en Mallorca cada vez es más larga, y eso merece una buena celebración. Global Yachts Service (GYS) reunió a clientes, colaboradores y amigos en su tradicional fiesta de fin de temporada, esta vez en sus instalaciones del Moll Vell de Palma.

La velada fue mucho más que una cena de barbacoa bajo las estrellas. Fue el punto de encuentro perfecto para que los profesionales del sector (astilleros, proveedores técnicos y brokers) compartieran impresiones sobre el balance de 2025 y las perspectivas para la próxima temporada.

En un ambiente relajado y cordial, se estrecharon lazos profesionales, se brindó por los logros del año y se recargaron energías de cara a los nuevos desafíos. Porque si algo caracteriza al sector náutico mallorquín es su capacidad de combinar profesionalidad con ese toque humano que hace que todo fluya mejor.

Tradición y arte se entrelazan

Hay patrimonios que merecen ser descubiertos y el bordado de Sant Llorenç des Cardassar es uno de esos tesoros escondidos que resplandeció con fuerza propia gracias a BrodArt, una muestra que abrazó tradición y contemporaneidad con delicadeza infinita.

En el antiguo convento Ca ses Monges se exhibieron piezas que cuentan historias. Los diseñadores Cortana, Pablo Erroz y Sybilla dialogaron en diferentes espacios con las artistas Amparo Sard, Teresa Matas y Bel Fullana creando un puente entre pasado y presente. Especialmente emotivo fue el vestido comunitario de Aina Bennassar, confeccionado por quince mujeres unidas por el hilo y el cariño.

Lourdes Melis, comisaria junto a Sebastià Mascaró, lo resumió perfectamente al decir que la muestra «conecta el pasado artesanal con la visión creativa contemporánea».

BrodArt fue la hermosa antesala del futuro Mubrot (Museu del Brodat i el Teixit), que abrirá el próximo año. Un homenaje bordado con amor que anuncia un gran legado por descubrir.

El arte encuentra su estación

Hubo arte, hubo encuentros, hubo esa energía especial que solo se respira cuando la creatividad fluye dulce y feliz. Asistimos a la inauguración de la octava edición de Estación de Arte, en Garaje Son Armadams, y fue como siempre, pura magia.

Nueve artistas (Josep Urrea, Gloria Suárez, Pep Amengual, Manuel Blanco, Rafael Tavares, Cecilia Pintos, Anaria Marques, Flavio Maciel y Eder Mol) llenaron el espacio con obras diversas en estilo, técnica y formato. Cada pieza contaba su propia historia y juntas creaban un diálogo emotivo y cercano.

En poco más de dos años, Garaje Son Armadams se ha convertido en ese rincón imprescindible para el arte local, un lugar donde artistas y visitantes se encuentran, comparten y celebran la creación. Gracias a todos los que hacen posible esta aventura con su talento y cariño. Y como dicen ellos mismos, nos vemos en la próxima edición. ¡Que no falte!