Moda masculina con alma viajera

La nueva colección de Antony Morato encaja a la perfección en este momento: una propuesta que reinterpreta la elegancia masculina desde una mirada más moderna, práctica y refinada.

La firma italiana apuesta por un hombre que se mueve, que viaja y que necesita que su ropa hable de él sin artificios. Las líneas son limpias, las siluetas relajadas y los materiales, tan táctiles como funcionales. Los trajes se combinan con camisetas o jerséis finos; los pantalones pierden rigidez gracias a tejidos técnicos; y las chaquetas ganan protagonismo con cortes versátiles que permiten múltiples lecturas.

Las tendencias actuales apuntan hacia lo que podríamos llamar «comodidad estructurada»: prendas que conservan la forma y el porte clásico, pero con una caída más natural. Los hombres buscan vestirse bien sin sentirse disfrazados. La clave está en la autenticidad: tejidos nobles, mezclas equilibradas y un estilo que transmite seguridad sin esfuerzo.

En este contexto, el chaleco acolchado se convierte en una prenda esencial. No es solo una pieza funcional, sino un recurso de estilo que añade textura y contraste. Puede llevarse sobre una camisa, camiseta o bajo un abrigo, aportando ese toque de dinamismo que moderniza cualquier look.

Lo mismo ocurre con la cazadora con carácter, en ante, terciopelo o nailon técnico, que se adapta a distintos momentos del día. Es perfecta para quienes buscan un punto más contemporáneo sin renunciar a la elegancia.

Los tonos de la temporada (azules, grises, piedra o camel) evocan serenidad y equilibrio, mientras que los acabados híbridos reflejan la dualidad del hombre actual: práctico, pero sofisticado; urbano, pero con alma viajera.

Como asesora de imagen, aconsejo invertir en prendas que acompañen el ritmo real de la vida. Esta colección lo consigue: es moda que se vive, que se siente y que, sobre todo, permite a cada hombre reconocerse en el espejo con estilo y naturalidad.