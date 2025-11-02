La sobrasada de 'porc negre' de Mallorca destacará en el Fòrum Gastronòmic de Barcelona
Los chefs isleños Ricardo Rossi, del hotel Valldemossa, y David Méndez, del Son Vida, competirán en un certamen para elaborar un plato con este producto típico
Miquel Àngel Adrover
El Gastronòmic Fòrum de Barcelona, uno de los eventos del sector mas importantes del país, se inaugura este lunes con numerosas actividades, ponencias y concursos que se desarrollan durante tres días.
Entre estos últimos destaca el certamen nacional de cocina con sobrasada de porc negre de Mallorca. Serán seis los finalistas que participarán frente al público del auditorio con la este tipo de sobrasada como ingrediente significativo en cada uno de los platos.
Entre los seis finalistas habrá dos mallorquines, Ricardo Rossi, chef del hotel Valldemossa, y David Méndez, chef del hotel Son Vida. Rossi propone una receta que llama Porc Únic y está basada en un totopo de sobrasada de porc negre con relleno de cerdo, emulsión de piñones, gel de naranja y roïssons de sobrasada. Por su parte, Méndez propone un plato a base de pato, maíz y bromatología de la sobrasada.
Competirán con José Carlos López, chef catalán del restaurante Origen, en Puigcerdà; Sergi de Meià, al frente de la Fundació Coma de Maia; el valenciano Juan Giner, chef del restaurante Eliana Albiach, en Cullera; y el madrileño Carlos Ruiz.
Además, el conocido charcutero mallorquín Xesc Reina impartirá una ponencia con demostración en vivo sobre la elaboración de la sobrasada de porc negre mallorquín. El evento está patrocinado por la conselleria de Agricultura y Pesca del Govern con la colaboración de la IGP sobrasada de Mallorca.
