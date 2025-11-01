Josep Maria Castellà, lingüista: "No está demostrado que se deba estudiar gramática para redactar bien; Cervantes no sabía qué era una subordinada"

-¿Está la enseñanza de la ortografía sobrevalorada?

-En el conjunto de la lengua, haciendo una comparación metafórica, la estructura de la lengua, el vocabulario y la composición de las palabras serían el cuerpo de una persona. Y, en cambio, la ortografía sería la ropa que viste. Es el elemento más periférico en el estudio del lenguaje, sin duda alguna.

-Sorprende porque, a la vez, es lo que enseñamos con más ahínco.

-Sí, porque hay una necesidad social importante, derivada de la escritura. Si cada uno escribiera a su manera, sería difícil leer. Tiene que existir una tendencia a escribir todo el mundo igual. Hasta ahora se tenía que aprender, ese escribir todos igual, pero la situación ha cambiado.

"Cuando la humanidad lleve dos o tres generaciones escribiendo los textos con IA, el concepto de autoría probablemente se habrá diluido"

-¿Qué quiere decir? ¿Ya no es necesario aprenderlo?

-Cada vez que aparece una nueva tecnología genera nuevas formas lingüísticas y cambia la manera de comunicarse. Muy antiguamente, en el momento en el que apareció la escritura en una sociedad que lo había comunicado todo oralmente hubo grandes cambios. Tú escribes tus pensamientos y otra persona los puede leer en otro momento y en otro lugar. Y apareció la imprenta y esa escritura se pudo multiplicar de una manera casi indefinida y eso motivó que la cultura se pudiera expandir mucho más. Y ahora pasará lo mismo. Tenemos la IA que, aunque no sea propiamente inteligente, es muy efectiva y logra redactar muy bien los textos y presentarlos sin errores gramaticales. Si eso ya lo hace una máquina, puedes estar segura de que las personas dejarán de hacerlo.

-¡¿De escribir?!

-Si tienes esta herramienta, la usas. La puedes usar como apoyo para un texto que redactes tú o hacer que la IA te redacte enteramente un texto. El concepto de autoría cambiará. La originalidad, la necesidad de firmar con tu nombre las cosas que escribes, cambiará. No solo por la IA. Ya los textos creados en el mundo 'Wiki' no tienen un único autor, son de autoría colectiva. El concepto del yo, autor, irá evolucionando.

El profesor Josep Maria Castellà, hace unos días en el Campus Ciutadella de la UPF. / Jordi Cotrina

-¿Hacia dónde?

-Habría que distinguir entre dos planos. El práctico inmediato, que es usar la IA para ayudarte en la redacción o para sustituirte en la redacción, y un segundo plano, el de la autoría, que con el tiempo supondrá un cambio de mentalidad. Cuando la humanidad lleve dos o tres generaciones enteras escribiendo los textos con IA, el concepto de autoría probablemente casi se habrá diluido.

-¿No es importante saber que detrás de un texto hay alguien con unos conocimientos y un criterio, no una máquina?

-Desde nuestra perspectiva es así, seguro. Pero, cómo pensarán las personas dentro de 200 años no lo podemos saber. La hipótesis es que a ellos les interesará más lo que dice y mucho menos quién lo ha hecho, y eso irá en paralelo a un desplazamiento de la escritura hacia la oralidad, que ya se está produciendo.

-Ya no escribimos mensajes, mandamos audios…

-En realidad no es un desplazamiento sino un retorno a la oralidad, ya que la comunicación básica humana siempre ha sido oral. Pero con la aparición de la escritura y de la imprenta cambió temporalmente la tendencia. La aparición del móvil, con la posibilidad de grabar tus vídeos o un tiktok consagra definitivamente la recuperación de la oralidad que empezó hace 70 años con la televisión. Esta persona que hay detrás de los textos que dices que importa, estará en la comunicación oral directa a través de tiktok y de nuevas plataformas que irán saliendo y que ahora ni nos imaginamos.

"Enseñar a redactar es una tarea más compleja que enseñar ortografía; si el alumno suspende, cuesta más explicar por qué ha suspendido"

-Y eso impactará también en el valor que damos a la ortografía, claro...

-La ortografía tendrá importancia mientras la gente tenga que leer. Otra cosa es la enseñanza de la ortografía. La mayor parte de la población, si la máquina ya escribe un texto correctamente, no sentirá la necesidad de conocer las normas. En algún momento incluso se podría decidir dedicarle menos tiempo en el currículum escolar. Es una cuestión de proporciones.

-¿De proporciones?

-Actualmente se le dedica un tiempo enorme a la normativa. ¿Qué irá pasando? Primero, se le dedicará menos tiempo y, podría llegar, esto también es una hipótesis de futuro, un momento en el que ya no se enseñe en forma de reglas y ejercicios. La ortografía se adquiere mucho a partir de la memoria visual y la mayor parte de la población cuando escribe no lo hace pensando en una regla, sino que ya tiene interiorizada la grafía de aquella palabra que ha visualizado tantas veces. Si la máquina ya te escribe los textos y tú los vas leyendo, con los años adquirirás esa ortografía dentro de tu memoria visual y no será necesario que te estudies las reglas. Será suficiente con que una persona de cada mil, que será el filólogo, conozca esas reglas por si hay que intervenir en algún momento.

"La mayor parte de la población, si la máquina ya escribe un texto correctamente, no sentirá la necesidad conocer las normas"

-Pero eso ya pasa ahora, que estamos todo el rato leyendo textos, aunque no estén escritos con IA, e igualmente se sigue enseñando la ortografía (y esta sigue sin dominarse)...

-El giro hacia la oralidad hace tiempo que empezó. La gente mira más series que lee novelas. Y ese proceso progresivo hace que la memoria visual se reduzca, porque estás menos expuesto a la lectura.

-A usted le preocupa más que los jóvenes no sean capaces de escribir un texto rico y creativo a que lo hagan con faltas.

-Por supuesto, pero eso no es nuevo, no tiene que ver con la IA. Hace 40 años iniciamos una transformación de la enseñanza de la lengua introduciendo un enfoque comunicativo y ese cambio tuvo un éxito parcial. La idea ya entonces era dedicar menos tiempo a la norma y más tiempo a la creatividad y a la capacidad de expresarse por escrito y oralmente. Pero las clases de lengua han mantenido la tendencia normativa: 'claro, como hay errores de ortografía, le tenemos que dedicar mucho tiempo’.

"El currículum establece con el mismo nivel de importancia la capacidad de redactar un texto y la de hablar en público, pero es evidente que a la expresión oral se le dedica un tiempo menor"

-A la ortografía y a la gramática...

-Esa es otra cuestión. No está demostrado en ninguna parte que sea preciso estudiar gramática para redactar bien; más bien es al contrario.

-¿Al contrario?

-Cervantes, Ramon Llull, Shakespeare y Molière no estudiaron nunca sintaxis como la entendemos hoy. Estudiaron latín y, por lo tanto, tenían una cierta conciencia de la sintaxis, pero no sabían qué era, por ejemplo, un complemento predicativo, entre otras razones porque en aquella época no se hablaba de ese tipo de complemento. Y tampoco habían estudiado las oraciones subordinadas. La creencia de que para redactar bien, y para hablar bien, antes se tiene que haber estudiado teóricamente la gramática está profundamente arraigada en nuestra sociedad y, en cambio, es errónea.

"La aparición del móvil, con la posibilidad de grabar tus vídeos o un tiktok consagra la recuperación de la oralidad que empezó hace 70 años con la televisión"

-¿Entonces cómo lo tenemos que hacer? Si está tan claro que es erróneo, ¿por qué no se cambia?

-Todas las actividades humanas tienen muchas inercias, y las inercias siempre tienen un porqué. Enseñar ortografía es más claro, más fácil, más directo y más fácil de evaluar que enseñar a redactar. Enseñar a redactar es una tarea más compleja. Si el alumno suspende, cuesta más explicar por qué ha suspendido. La enseñanza de la creatividad, del uso de la lengua, es más compleja. Y en la lengua oral, aún más, porque desarrollando actividades orales la clase fácilmente se te puede descontrolar. Enseñar ortografía es enormemente más sencillo, práctico y controlado que enseñar otras cosas.

-Pero justamente los nuevos currículums ponen la mirada en esas otras cosas… ¿Es posible escribir bien haciendo muchas faltas?

-Puede pasar. Por ejemplo en el caso de la dislexia. No es exactamente la misma habilidad redactar bien que escribir correctamente. El currículum es un decreto y como tal se puede cumplir o no, como en la famosa sentencia: ‘se acata, pero no se cumple’. Y eso ocurre de forma palmaria con la lengua oral. El currículum establece desde hace 30 años con el mismo nivel de importancia la expresión oral y la escrita, la capacidad de redactar un texto y la de hablar en público, pero es absolutamente evidente que a la expresión oral en público se le dedica un tiempo mucho menor.