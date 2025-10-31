Un vuelo de Hamburgo a Palma se convierte en una Odisea

Un viajero frecuente en la ruta Alemania–Mallorca contó a Mallorca Zeitung la odisea que sufrieron los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Marabu entre Hamburgo y Palma la noche del 23 al 24 de octubre.

Abandonar el avión o resignarse a la situación

Según el testigo, los problemas empezaron durante el embarque, que se retrasó treinta minutos debido a un fallo técnico. El vuelo, ya con retraso, debía finalmente partir rumbo a Palma. Pero no fue así: «Cuando por fin estábamos embarcados, el capitán nos informó de que se verían obligados a hacer una breve parada para repostar en Madrid, lo que retrasaría la llegada a Palma una hora y media más», contó el hombre.

Aunque algunos viajeros pidieron explicaciones a la tripulación, ya que Madrid no se encuentra en la ruta entre Hamburgo y Palma, la respuesta que obtuvieron fue que "podían bajarse del avión o simplemente aceptarlo".

De visita en Madrid

Al parecer, el avión sí llegó a repostar: al menos, un camión cisterna se conectó a la aeronave durante unos minutos. «En ese momento nos sentimos impotentes», relata el viajero. Según explica, la tripulación no mostró ninguna cooperación, sino que fue más bien “desconsiderada”. El piloto, tras la escala en Madrid, se disculpó brevemente, añadiendo que, al menos, los pasajeros habían tenido la oportunidad de ver Madrid de noche.

Con unas tres horas y media de retraso, el avión aterrizó finalmente a las 4:40 de la madrugada en el aeropuerto de Palma. «Muchas familias perdieron sus traslados a los hoteles y tuvieron que buscar otras opciones de transporte a esas horas», explica el testigo, quien tuvo más suerte al haber dejado su coche aparcado cerca del aeropuerto.

Poco después del aterrizaje, contactó con la aerolínea Marabu: «Expliqué lo sucedido y presenté mi reclamación de compensación. Hasta ahora solo he recibido una confirmación de que recibieron mi propuesta, pero ninguna respuesta más», comenta.

La respuesta de Marabu Airlines

Marabu Airlines respondió el jueves pasado a una consulta del diario alemán. Una portavoz explicó: «El vuelo DI6696 de Marabu Airlines, de Hamburgo a Palma de Mallorca, no pudo aterrizar en Palma según lo previsto el 23 de octubre de 2025. El motivo fue, por un lado, una revisión técnica del avión que resultó necesaria tras una alerta de error registrada en el vuelo anterior de la aeronave». Posteriormente, el avión fue desviado a Madrid «por motivos operativos». Y añadió: «El comportamiento del piloto descrito no refleja los estándares de Marabu Airlines en cuanto a un trato profesional y respetuoso hacia los pasajeros».

No se trata de la primera vez que sucede. La joven aerolínea ya llamó la atención durante sus inicios, en la primavera de 2023, por numerosos fallos, retrasos y cancelaciones, sobre todo en vuelos con destino o salida en Mallorca.

Marabu opera durante todo el año la ruta entre Hamburgo y Mallorca, mientras que otras ciudades alemanas, como Leipzig, Núremberg, Münster o Colonia/Bonn, cuentan con conexiones con la isla durante la temporada alta.