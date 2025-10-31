Duelo entre Halloween y la Nit de les Ànimes en Mallorca

Esqueletos, brujas, Miércoles Addams, fantasmas, presos fugados de la cárcel, y también superhéroes y frailes… Salir la tarde-noche del 31 de octubre, Halloween y Nit de les Ànimes es como zambullirse en un gran decorado con personajes de película y este año no ha sido distinto. En Mallorca ya hay clásicos en esta fecha, como la casa del terror de Palmanyola, que una vez más ha sido atracción de centenares de personas, o las 12 horas de cine de terror.

Nit de les Ànimes o Halloween, hay partidarios de cada una de ellas, pero lo que sí tienen en común es que esta noche es para divertirse, enmascararse y, de paso, llevarse a casa un montón de golosinas. Y hay quienes disfrutan disfrazándose y yendo a tocar a las puertas de las casas y, si hay suerte, adentrarse en una mansión encantada o en un túnel del terror, y otros, por contra, se deleitan con los preparativos, imaginando las cosas más terroríficas para asustar, dedicando horas y días al montaje. Es el caso de Paco Coll y Cristina Cendrós, los dueños de esa mansión de Bitelchús en Palmanyola, que ya abrió puertas este jueves y que seguirá recibiendo visitantes hasta este domingo, 2 de noviembre. Solo en la primera jornada recibieron a unas mil personas y este viernes esperan que aún sean más…

PALMA, CASA DE BITELCHUS EN PALMANYOLA, HALLOWEEN. / B.RAMON / DMA

Esta casa del terror va perfeccionándose año tras año e incorporando más sorpresas, más figuras animatrónicas, nueva iluminación, tétricos detalles decorativos… Comenzaron haciéndolo para los amigos y desde hace tres años su idea ha tomado unas dimensiones más serias y confiesan que acaban cansados. Este año han añadido un coro de muñecos infantiles, una zona de Drácula, pero también hay una iglesia, un manicomio, la zona de torturas… “A mí lo que me gusta es ver la cara de la gente cuando entra, ver las caras de sorpresa, se me olvida el cansancio”, comenta Cendrós, quien junto a su marido dedican semanas a todo este montaje.

“Somos frikis, pero el resto del año nos olvidamos de esto”, añade Coll, quien ataviado de Bitelchús se dedica a ir asustando a los visitantes.

Barco pirata de la Familia Nigorra Blancat en Marratxí. / Montse Terrasa

En el Pont d’Inca Nou y Ses Cases Noves, en Marratxí, es la noche en la que grupos de personas, adultos y niños, deambulan por las calles de esta zona residencial, buscando emociones aptas para todas las edades. Jardines con telarañas son lo más habitual, pero también uno se puede encontrar con un barco fantasma encallado en un jardín. Lo ha construido la familia Nigorra Blancat y un grupo de amigos, que en esta noche son los piratas, acompañados de Sloth Fratelli, que van guiando a los visitantes. La nave está hecha con materiales reciclados, algunos comprados, y en su interior es un pasadizo de terror que realmente acaba provocando el llanto de los más pequeños. Empezaron hace unos siete años, porque sus hijas querían saber qué era Halloween y este año, como colofón y despedida, han montado esta embarcación a la que no le falta detalle.

Recogiendo caramelos en la Nit de les Ànimes de Sant Joan. / Rosa Ferriol

En Sant Joan siguen la tradición de la Nit de les Ànimes y las actividades ya han comenzado a media tarde. El pueblo ha organizado una cena terrorífica y un concurso de disfraces. Hace tiempo que se propusieron fomentar esta tradición para que perdure en el tiempo.

También en Sineu hay mucha animación desde hace horas. El pueblo ha disfrutado de la música de batucada y de los buñuelos que se han repartido entre los vecinos.

Grupo de jóvenes de Sineu. / Benjamin Palau

Palma se ha sumado a esta noche terrorífica con la Ratapinyada, que ha cumplido 48 ediciones. En el Parc de ses Fonts se han organizado talleres y actividades creadas por jóvenes, como un Escape Room. El próximo sábado celebrará la Nit de les Ànimes en el Parc de sa Riera, tradición que los vecinos y Cort recuperaron en 2017.

Grupo de vecinos de Pòrtol, también disfrutando de la noche. / G. Rodas

La oferta de ocio también se incrementa en esta noche. Un clásico son las 12 horas de cine de terror, con títulos como El exorcista o la recién estrenada Together, como ha programado Ocimax a partir de las 20 horas. En el centro comercial Porto Pi ha habido concurso de disfraces y el espectáculo K-Pop Mode On! Tributo Demon Hunters, a cargo de K-Pop Baleares.