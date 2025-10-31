Halloween 2025: Estos son los disfraces que triunfan en Palma entre familias y jóvenes

Las telarañas ya cubren los escaparates y los esqueletos se asoman en los portales. Palma vive sus días más intensos de preparación para Halloween, una cita que, aunque cada año llega con fuerza, siempre sorprende por su capacidad de movilizar a familias, jóvenes y comercios. Las tiendas especializadas confirman que la campaña se ha animado tarde, pero con fuerza, y que estos últimos días de octubre serán, como siempre, jornadas de auténtica locura.

En Eurocarnavales, tienda situada en Plaza de los Patines, su encargada, Isabel Martínez, lo resume entre risas: "Se han animado tarde, pero bueno bien. Entre el miércoles y el viernes esto es un no parar". La tendencia, explica, se repite cada año. Las familias más previsoras acuden a principios de mes, mientras que los jóvenes lo dejan para el último momento, muchas veces cuando surge una fiesta improvisada en discotecas o locales.

Las brujas elegantes y Miércoles Addams mandan en las tiendas

Este año las modas no engañan: el universo de Miércoles Addams vuelve a marcar el ritmo de las ventas tras el reciente estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix. "Además, tenemos uno de reina vampira que ha triunfado este año y las brujas elegantes también se llevan mucho", cuenta Martínez.

Aun así, no faltan los clásicos de siempre, como los payasos diabólicos o los guiños al cine de terror, con un repunte inesperado de Freddy Krueger, que vuelve a asomar en máscaras y gorros. En maquillaje y complementos, los clientes apuestan por el realismo: sangre artificial, kits para crear heridas, carne postiza y cuchillos de plástico que completan el disfraz.

Por otro lado, en el Camí de Jesús, el gerente de Carnaval Center, Adrián Blanco, confirma que la campaña va "muy bien, con cifras similares al año pasado". "Cada vez vemos que Halloween tiene más aceptación, tanto por parte de niños como de familias", señala.

En su tienda no hay un disfraz estrella, aunque los clásicos vuelven con fuerza. "Están muy influenciados por el cine y las series. Hay tirón de La Casa de Papel, El juego del calamar o Miércoles. También piden personajes de una película de Netflix llamada Las guerreras K-pop, sin dejar de lado vampiros, zombis o la muerte", destaca.

Los tres últimos días antes del 31 son, según Blanco, "una locura". Los clientes llegan a última hora, lo que complica la atención y la disponibilidad de tallas. "Nos gustaría que vinieran con más tiempo, pero se concentran en la recta final", explica.

En cuanto a perfiles, observa una clara diferencia entre jóvenes y adultos. "Los jóvenes tienen poca originalidad. Van todos de preso o de SWAT. En cambio, los adultos se lo toman con más humor y se disfrazan de lo que quieren, sin vergüenza", asegura el gerente de Carnaval Center.

Concursos de disfraces en El Corte Inglés

En El Corte Inglés de Avenidas, el responsable de Juguetes, David Cambil, coincide en que la campaña mantiene su buena salud. "Quizá ha habido una demanda un poco menor, pero Halloween es una promoción que siempre va bien", explica.

En su caso, el público es mayoritariamente familiar, con gran presencia de niños pequeños. "Los disfraces más solicitados son los clásicos de brujas, vampiros de época, Monster High y Miércoles. Entre los adultos destacan los payasos y el Joker", detalla.

El Corte Inglés refuerza estos días su sección de disfraces y dulces en la cuarta planta, donde también organiza concursos de disfraces y sesiones de pintacaras. "Llevamos muchos años haciéndolo y los niños se lo pasan muy bien", comenta Cambil.

Con todo, las tiendas coinciden: Halloween ya no es una moda importada, sino una tradición arraigada. Entre sangre artificial, brujas glamurosas y vampiros de diseño, Palma se prepara para una noche en la que el miedo se convierte en fiesta.