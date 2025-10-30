Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 30 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 30 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 8, 9, 19, 34, 39 y 42. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7794358, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- El conductor de la ambulancia implicado en un accidente mortal en Palma da positivo en cocaína
- Un motorista muere al chocar contra una ambulancia que iba a un servicio urgente en sa Indioteria
- Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres
- El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: 'Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina