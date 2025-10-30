Gastronomía
El presentador de MasterChef Pepe Rodríguez será homenajeado en Mallorca en el Campeonato de España de Cocina y Repostería
El certamen se celebrará en la Escola d'Hoteleria el 11 de noviembre y también reconocerá a personas como el pastelero Pep Trias y el dueño del histórico bar España-Antic Can Vinagre, Mateu Martorell
El chef Pepe Rodríguez, popular por ser uno de los presentadores del programa MasterChef, será homenajeado el 11 de noviembre en Mallorca en el XI Campeonato de España de Cocina y Repostería.
El certamen organizado por la asociación de cocineros afincados en Balears (ASCAIB) otorgará nueve reconocimientos en total a «quienes han dejado una huella imborrable en la gastronomía, tanto a nivel nacional como balear".
"Su talento, pasión y compromiso con el producto local, la formación y la excelencia culinaria inspiran cada día a las nuevas generaciones de cocineros y reposteros», como destacan desde la entidad.
Reconocimientos
Las personas y organizaciones a las que también homenajearán son Pep Trias, de la pastelería Trias; Pepa Muñoz, chef y responsable de World Central Kitchen; Mateu Martorell, el dueño del bar España; la ruta de tapas TaPalma por su 20 aniversario; los programas de IB3 Fred i calent, Gent de la mar y Uep! Com anam?; la academia de la Cuina i el Vi; la reportera Mar Villalobos, del programa de televisión Aquí la Tierra; y Carles Gaig, el maestro de la cocina casera catalana.
Los homenajes se celebrarán a partir de las 16 horas durante el día del Campeonato de España de Cocina y Repostería, que tendrá lugar en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.
