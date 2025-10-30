La fiesta de Halloween en un pueblo de Zaragoza llegará a los tribunales: "Pretendían pisotear los huesos de las víctimas"

El intento de celebrar una fiesta en el pueblo viejo de Belchite con motivo de la fiesta mexicana de los muertos, bajo el amparo de una marca de tequila, llegará a los tribunales. La agrupación de Familiares de Almonacid de la Cuba, con el apoyo de la Asociación por la recuperación de la memoria histórica de Aragón (Armha), denuncian que la actividad "pretendía pisotear los huesos de las víctimas" y creen que el consistorio no veló lo suficiente por la conservación del enclave a la hora de conceder los permisos, finalmente revocados.

La entidad llevará la decisión del actual consistorio a la Fiscalía y al Parlamento Europeo la fiesta al considerar que la actividad publicitaria, que llevaba asociada una fiesta nocturna con varios pinchadiscos, suponía "un maltrato para un lugar que debe ser tratado como un espacio de memoria de la guerra civil". La entidad denunciante lamentan que desde la alcaldía que solo se tomó la decisión de suspender la rave prevista para la noche de este 30 de octubre y que finalmente tendrá lugar en la plaza de Abanto cuando lo adelantó este diario. "Si no es por esa razón nos hubiéramos enterado una vez pasado todo", explican.

Desde el Ayuntamiento de Belchite alegaron que el expediente que presentó la firma no se correspondía con lo anunciado en sus redes sociales sobre la magnitud del evento, motivo por el que decidieron "denegar el permiso", sobre todo atendiendo al "respeto" y exigencias de conservación del conjunto histórico-artístico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La entidad lamenta igualmente que el consistorio no esté liderando un programa de excavación de las fosas de la guerra civil y que centre sus programas a restos arqueológicos de otras épocas históricas. El uso del pueblo viejo como escenario de actuaciones y rodajes es habitual. Está regulado por las ordenanzas municipales y se abona una tasa de algo más de 4.000 euros que, en el caso de la fiesta de José Cuervo, será devuelta a la empresa promotora. Tras la suspensión, desde la agrupación de familiares también reclaman que se "reconozca el error y se pida perdón".