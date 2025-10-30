Cinco planes en Mallorca para disfrutar de Halloween en familila

La noche más terrorífica del año se acerca y Mallorca se prepara para exprimirla al máximo. Desde pasajes de terror, hasta talleres tradicionales, pasando por los irrenunciables concursos de disfraces, la isla ofrece un sinfín de planes para celebrar en familia la noche de Halloween.

Diario de Mallorca propone cinco planes para pasárselo de miedo en la isla este fin de semana

Visita un auténtico pueblo encantado

El Pueblo Español se transforma en un auténtico pueblo encantado. Durante tres días, quienes se atrevan a visitarlo podrán disfrutar de un recorrido temático con más de veinte actores, decorados espectaculares, talleres creativos para todas las edades y un túnel del terror en dos versiones: una suave para familias con niños y otra más intensa para adolescentes y adultos.

Las entradas, cuyo precio oscila entre los 25 y los 13 euros, incluyen acceso a todos los talleres y a la mayoría de actividades. Las puertas del Pueblo Español se abrirán el viernes del 16:00 a 00:00 horas; el sábado de 10:00 a 23:00 horas; y el domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Atracciones terroríficas

Una de las propuestas más terroríficas la encontramos en Katmandú Park. El parque temático de Magaluf celebra su tradicional feria de Halloween, con un formato muy completo: acceso a sus principales atracciones, espectáculos en vivo, juegos, pasajes tematizados, zona de feria y concursos de disfraces. Todo ambientado con decoración especial para la ocasión.

Las entradas, que se pueden conseguir a partir d los 35 euros, incluyen acceso a actividades especiales y a 10 atracciones, un cubo lleno de palomitas, un yoyó tematizado y tickets para los puestos de la feria.

Halloween en FAN Mallorca Shopping

El sábado 1 de noviembre, Fan Mallorca Shopping celebra su tradicional fiesta de Halloween, con un amplio programa de actividades gratuitas: talleres, animación, juegos de mesa... No faltará su popular laberinto del terror, que de 17 a 18:00 horas estará dirigido a los más pequeños. Después, solo será apto para los más atrevidos.

A las 18:00 horas, comenzará el esperado concurso de disfraces, con suculentos premios para los ganadores. Se premiará el disfraz más terrorífico, el más elaborado y la mejor famila o grupo.

Pasaje del Terror

Can Picafort ofrece dos días de diversión espeluznante junto al mar. Durante este fin de semana, quienes se atrevan a acercarse a la plaza de la Residència podrán disfrutar de pintacaras, tallado de calabazas, zumba, concursos de disfraces... Y por su puesto, el famos Pasaje del Terror.

Todas las actividades, organizadas por el Ajuntament de Santa Margalida, son totalmente gratuitas.

Un espeluznante paseo por Son Moix

Una imagen de Son Moix / Miguel Vicens

Los amantes del fútbol y del terror podrán combinar sus dos pasiones en Son Moix. Desde este jueves y hasta el 2 de noviembre, el club organiza una divertida y terrorífica visita por el estadio, que estará ambientado para la ocasión. Los participantes irán acompañados por un guía especializado que desvelará la leyenda fantasmal que se esconde tras las puertas del campo del Mallorca. Además, se llevarán a cabo distintos juegos y dinámicas grupales ideales para peques y mayores en distintas zonas del estadio.

Cada día se realizarán dos visitas, una a las 17:00 horas y otra a las 18:00 horas.