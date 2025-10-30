Los campeonatos de España de cocina y coctelería convertirán Mallorca en la capital gastronómica

La casualidad ha propiciado que Mallorca se convierta el próximo mes en la sede del campeonato de España de cocina y repostería, en primer lugar, y del de coctelería, poco después.

La cita culinaria es el 11 de noviembre y participarán diez equipos de diferentes provincias, entre ellas Balears, en la Escola d’Hoteleria.

Los especialistas en cócteles celebrarán su certamen desde el 16 hasta el 21 y competirán 85 concursantes de todo el país, que demostrarán sus habilidades en el hotel Aubamar, en la Platja de Palma.

La asociación de cocineros afincados en las islas (ASCAIB), presidida por Koldo Royo, es la impulsora del primer concurso y la de los cocteleros ha organizado el suyo a nivel estatal aprovechando el 60 aniversario del nacimiento de esta entidad, con Juan Antonio García al frente del sector.

Además, los bartenders acogen el día 19 la final nacional de Lady Amarena, el campeonato dirigido a mujeres expertas más reputado del mundo. Balears contará con dos representantes, Ana Sáenz y Lyubomira L. Yordanova; y quien se clasifique a nivel estatal será la representante en el campeonato mundial, en Italia.

Por su parte, la asociación que aglutina a los chefs también realizará un concurso de cocina vegana el 24 de noviembre y otro de cocina de invidentes, por lo que el mes que ahora comienza contará en total con hasta cinco campeonatos gastronómicos, sin contar el ya anunciado TaPalma, que se celebra cada año.

El barman mallorquín Daniel Gost durante el certamen balear de 'flair' / Manu Mielniezuk

Los participantes

Los chefs que representarán al archipiélago a nivel estatal el día 11 son Kike Erazo y David Méndez; y la coctelería balear mostrará su saber hacer con los especialistas Ángel Pérez y Biel Ramon en la modalidad clásica y los bartenders Manu Perrone y Alberto Ramírez en el estilo flair (acrobático).

Tal como explica el presidente de los cocteleros, el auge del sector en Mallorca en los últimos años se debe a varios motivos, entre ellos «la disminución del consumo de bebidas alcohólicas, por lo que cuando la gente sale y toma algo con alcohol, cada vez más optan por la originalidad y calidad, que es lo que ofrecen los cócteles».

Otro factor es que «la proliferación de chefs estrella ha animado a que la coctelería se sume al carro. En el ámbito de la hostelería, somos las únicas profesiones que cogemos un producto, lo modificamos y lo ofrecemos como otro producto completamente diferente», según compara García.

Producto local

Tanto los bartenders como los cocineros de todo el país utilizarán producto local para sus creaciones. En el primer caso, tendrán bebidas de Bodegas Suau y Gin Cabraboc.

Por su parte, los chefs tendrán que usar ingredientes como el pulpo mallorquín, la llampuga, la gamba blanca y la sobrasada de Mallorca. En el concurso de repostería no podrá faltar la almendra cruda y se deberán incorporar además tres de los siguientes productos: hierbas mallorquinas, algarrobas, miel, ensaimada y sobrasada, entre otros.

Como afirma Koldo Royo, «la Escola d’Hoteleria será una fiesta de la gastronomía a la que pueden venir a disfrutar todos los cocineros y pasteleros de la isla».