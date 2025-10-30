La bodega Galmés i Ribot celebra un almuerzo con vinos exclusivos

Las bodegas Galmés i Ribot y Soca-rel y el restaurante Cuina Vivant, en Palma, han organizado un evento en el que vinos exclusivos con las variedades locales y cocina sabrosa y de aprovechamiento son los protagonistas.

La cita, que se celebrará el sábado 8 de noviembre en las instalaciones de Galmés i Ribot de Santa Margalida, combinará una exclusiva cata de vinos que no se pueden encontrar en el mercado, como el vinater blanc de la añada 2014 y el argamussa 2018 (las dos todavía sin autorizar), además del vi ranci de 2020 (a partir de coupage de uvas locales), escursac 2010 y callet negrella 2019 (actualmente autorizadas, pero que no lo eran en su añada).

"Se trata de vinos elaborados con variedades que todavía no se pueden comercializar porque aún no están autorizadas por el Govern, pero con esta cata la gente podrá aproximarse a tipos de uva autóctono con los que Pep Rodríguez, de Soca-rel, y yo llevamos años trabajando y recuperando del olvido de la mano del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)", explica Cati Ribot.

Almuerzo con producto local

El evento empezará a las 12 del mediodía y contará con un almuerzo elaborado y servido por el restaurante Cuina Vivant. Pilar Palou y Tomàs Ketlu regentan este refugio gastronómico con el objetivo de promover productos de proximidad y cocinarlos totalmente, una filosofía que suma adeptos desde que en 2023 abrieron las puertas de su casa de comidas en la Travessa d'en Ballester de Palma.

En la comida se servirán platos como la sopa fría de remolacha y tártaro de coliflor, el buey a la borgoñesa y puré de patata, y el pastel de requesón con naranjas de invierno y verano, que se maridarán con vinos naturales (como Maceració Carbònica) de la colección Ve d'Avior-Cati Ribot -de la bodega Galmés i Ribot-, y del celler Soca-rel de Pep Rodríguez (como el Esperó de gall).

La cita pretende mostrar su trabajo realizado con la variedades autóctonas recuperadas, su potencial y mostrar la riqueza y patrimonio varietal de la viña de Mallorca. Las reservas para el evento se pueden realizar en el 623 501 866.