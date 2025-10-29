Estas son las fiestas de Halloween este fin de semana en Mallorca

Mallorca se viste de miedo y fantasía para celebrar Halloween 2025 con una amplia agenda de eventos que combinan música, arte, disfraces y diversión. Desde grandes festivales de música electrónica hasta actividades familiares en centros comerciales, la isla ofrece propuestas para todos los públicos durante este fin de semana.

El embrujo de SACRO by MËSTIZA llega a Son Fusteret

Una de las citas más esperadas tendrá lugar el 1 de noviembre en Son Fusteret, donde Danzû presenta el espectáculo “SACRO by MËSTIZA”. El dúo español, conocido por fusionar electrónica vanguardista con raíces flamencas, promete una experiencia sensorial con bailarines, arte visual, luces y una escenografía inmersiva.

Es Gremi revive los clásicos del Halloween Remember

Para quienes prefieran los ritmos más urbanos, Es Gremi acogerá el Halloween Remember 2025 la noche del 31 de octubre. La cita, organizada por Remember Group, reunirá los mejores sonidos de reggaeton, trap, dembow y grandes éxitos de los últimos años, en un ambiente temático donde no faltarán disfraces y decoración de miedo.

Yûgen y Lío Mallorca, noches de electrónica y disfraces

Los amantes del house y el techno encontrarán su lugar en el Pueblo Español, que acogerá una nueva edición de YÛGEN HALLOWEEN, una de las fiestas electrónicas más esperadas de la temporada. Este año, el recinto promete una noche de alto nivel, siguiendo la estela de artistas que han pasado por allí como Pawsa, Honey Dijon o Luciano.

En el Paseo Marítimo, Lío Mallorca celebrará su particular “DOS QUILOS: HALLOWEEN”, con las DJs Brisa Then, Sasenak, Eva2quilos y Carlota Cáceres, en una sesión que combinará ritmos elegantes, disfraces sofisticados y el ambiente festivo característico del local.

AMOK y el espíritu de la “Tribu Latin Tech”

El sábado 1 de noviembre, AMOK celebrará una edición especial de su Tribu Latin Tech, que promete baile y energía desde las 19.00 horas, con un “Secret Guest” aún por desvelar. Una propuesta ideal para quienes quieran disfrutar de una noche intensa sin perder la esencia tribal y electrónica que caracteriza a la sala de ocio nocturno.