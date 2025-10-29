Ryanair lanza solo hoy descuentos en vuelos desde Palma: destinos europeos desde 25 euros
La aerolínea activa su promoción de Halloween con rebajas en trayectos desde Mallorca a Berlín, Viena o Varsovia hasta el 18 de diciembre
Ryanair ha lanzado una nueva campaña de descuentos que también afecta a los vuelos con salida desde Palma, en el marco de su iniciativa de temporada denominada “Truco o Viaje”. La aerolínea irlandesa ha aplicado una rebaja del 20% en algunos destinos para viajar entre el 30 de octubre y el 18 de diciembre, un periodo en el que tradicionalmente desciende la demanda.
Descuentos en rutas desde Son Sant Joan
La promoción incluye trayectos desde Son Sant Joan hacia varias capitales y ciudades europeas, entre ellas Berlín, Viena o Varsovia, con precios reducidos que rondan los 25 a 35 euros por trayecto, según la disponibilidad. La compañía busca así impulsar la ocupación durante las semanas previas al invierno y mantener activa la conectividad de la isla en una temporada de menor movimiento turístico.
Destinos disponibles en la promoción
Berlín Brandenburg desde 25,35 €
Münster desde 29,14 €
Bremen desde 30,06 €
Viena desde 30,06 €
Memmingen (Múnich Oeste) desde 32,76 €
Varsovia Chopin desde 33,34 €
La iniciativa se presenta como una acción puntual y de corta duración, ya que los billetes con descuento solo pueden adquirirse hasta la medianoche de este martes, 29 de octubre, a través de la página web de la aerolínea. Desde Ryanair han indicado que el objetivo es facilitar escapadas breves o viajes urbanos antes de las fechas navideñas, aunque sin especificar cuántas plazas se incluyen en la promoción.
De este modo, la compañía continúa ajustando su estrategia de precios para adaptarse a la demanda fuera de temporada alta, en un contexto en el que el turismo en Mallorca mantiene su actividad incluso en los meses más fríos del año.
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Miquel Aguiló, ante el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Estoy enfadado y quiero jubilarme»