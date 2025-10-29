Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ryanair lanza solo hoy descuentos en vuelos desde Palma: destinos europeos desde 25 euros

La aerolínea activa su promoción de Halloween con rebajas en trayectos desde Mallorca a Berlín, Viena o Varsovia hasta el 18 de diciembre

Un avión de Ryanair en una imagen de archivo

Un avión de Ryanair en una imagen de archivo / DI

Duna Márquez

Palma

Ryanair ha lanzado una nueva campaña de descuentos que también afecta a los vuelos con salida desde Palma, en el marco de su iniciativa de temporada denominada “Truco o Viaje”. La aerolínea irlandesa ha aplicado una rebaja del 20% en algunos destinos para viajar entre el 30 de octubre y el 18 de diciembre, un periodo en el que tradicionalmente desciende la demanda.

Descuentos en rutas desde Son Sant Joan

La promoción incluye trayectos desde Son Sant Joan hacia varias capitales y ciudades europeas, entre ellas Berlín, Viena o Varsovia, con precios reducidos que rondan los 25 a 35 euros por trayecto, según la disponibilidad. La compañía busca así impulsar la ocupación durante las semanas previas al invierno y mantener activa la conectividad de la isla en una temporada de menor movimiento turístico.

Destinos disponibles en la promoción

Berlín Brandenburg desde 25,35 €

Münster desde 29,14 €

Bremen desde 30,06 €

Viena desde 30,06 €

Memmingen (Múnich Oeste) desde 32,76 €

Varsovia Chopin desde 33,34 €

La iniciativa se presenta como una acción puntual y de corta duración, ya que los billetes con descuento solo pueden adquirirse hasta la medianoche de este martes, 29 de octubre, a través de la página web de la aerolínea. Desde Ryanair han indicado que el objetivo es facilitar escapadas breves o viajes urbanos antes de las fechas navideñas, aunque sin especificar cuántas plazas se incluyen en la promoción.

De este modo, la compañía continúa ajustando su estrategia de precios para adaptarse a la demanda fuera de temporada alta, en un contexto en el que el turismo en Mallorca mantiene su actividad incluso en los meses más fríos del año.

