Dónde conseguir repuestos de coche un 70 % más baratos

A veces es solo un parasol de coche roto lo que te lleva a un mundo completamente diferente. En la urbanización Son Reus, en el municipio de Bunyola, no solo se quema basura, también hay bastante de ella tirada por las calles. A lo largo de sus calles amplias y desiertas se pueden ver señales de tráfico caídas, piezas de coche y fragmentos de vidrio roto. El premio a la urbanización más bonita de la isla, desde luego, no lo ganará Son Reus.

También llama la atención que, aparentemente, el 95 % de las personas que uno se cruza por aquí son hombres. Al parecer, el negocio de los desguaces es, efectivamente, más cosa de ellos. Varios chatarreros y desguaces se han establecido en esta zona, muy cerca de la planta incineradora de Son Reus.

Uno de ellos es la empresa familiar Reciclajes Pérez, que cuenta con una segunda sede en el Polígono Son Castelló, en Palma. En Son Reus se desmonta de los vehículos todo lo que aún puede aprovecharse: motores, parachoques, emblemas de marcas de automóviles… Con un poco de suerte, aquí se puede encontrar la pieza de recambio adecuada hasta un 70 % más barata que nueva.

Mucho por encontrar

Una clienta acude en busca de un parasol para su Suzuki Swift de 2012. En internet, uno nuevo cuesta más de 100 euros. Tras sacar un número en recepción y esperar un momento, el empleado de Reciclajes Pérez le dice: “Tenemos un Suzuki que tiene justo ese parasol. Solo tenemos que desmontarlo.” ¡Bingo!

Mientras la clienta espera, puede observar a través de una ventana cómo en la gran nave del desguace se saca hasta el último componente de vehículos en ocasiones completamente destrozados. . Una y otra vez se oye el pitido de las carretillas elevadoras en marcha atrás, trasladando los coches de un lugar a otro. En una esquina, un empleado desmonta neumáticos. Los neumáticos son una de las pocas piezas que los desguaces no pueden vender por motivos de seguridad, al igual que discos o pastillas de freno; las llantas, en cambio, sí.

Los hombres de la empresa familiar: Antonio Pérez y su hijo Toni. / Bendgens

Pocos minutos después, la usuaria sostiene finalmente el parasol en sus manos. Está un poco sucio y tiene un pequeño desgarro en la esquina superior izquierda. Su precio es de 15 euros, pero negocia hasta conseguir comprarlo por 10 euros. Trato hecho.

“Dependiendo de la pieza de recambio, tenemos más o menos margen para negociar”, explica Raúl Fernández, que atiende directamente a los clientes.

Desguazar un coche

En Reciclajes Pérez no solo se pueden conseguir piezas de recambio, sino también aportarlas, llevando tu propio coche para desguace. Para ello, puedes trasladar el vehículo tú mismo hasta Son Reus o solicitar que lo recojan gratuitamente mediante una grúa.

“El precio que pagamos por el vehículo depende del mercado, el modelo y el estado del coche, pero siempre es de al menos 150 euros”, explica Antonio Pérez, quien fundó la empresa familiar hace 50 años junto a su esposa, María Mercedes Jaume.

Las piezas de recambio más pequeñas se envían a las sucursales de Palma / Bendgens

“María empezó conmigo, recogiendo cartón y hierro en la calle comercial Jaume III, en Palma. Por aquel entonces solo tenía 13 años”, cuenta Antonio Pérez. Para aumentar su bolsillo, la joven pareja vendía después las piezas a un desguace en la Plaça Madrid. “Con ese dinero nos comprábamos el desayuno”, recuerda el hombre de ahora 67 años.

Además de la pareja, casada desde hace 48 años, sus hijos Toni y Sol también trabajan en la empresa. Al principio, el negocio se centraba principalmente en chatarra, y más tarde empezaron a incluir coches.

Cuando un propietario lleva su coche al desguace de Son Reus, uno de los empleados se encarga de darlo de baja en la Dirección General de Tráfico (DGT). Alrededor de 25 vehículos llegan cada día. Los 22 empleados del centro desmontan algunas piezas y las colocan en un carrito.

“Cada pieza de recambio lleva indicaciones sobre el modelo o el año, que introducimos en nuestro sistema informático”, explica Antonio Pérez. Las piezas más pequeñas, como espejos, faros o baterías, se envían a la sucursal de Son Castelló, mientras que las más grandes, como toda la mecánica, capós o parachoques, permanecen en Son Reus. Algunas piezas, como las puertas, solo se desmontan si un cliente las solicita expresamente.

“Cuando tenemos el vehículo adecuado, fijamos el precio antes de desmontarlo y extraemos la pieza según lo que el cliente quiera”, explica el empleado Raúl Fernández. Quien no quiera esperar puede acudir por la mañana, hacer un pedido y recogerlo ese mismo día antes del cierre del desguace o al día siguiente. Según Fernández, el momento más tranquilo es entre semana, de 9 a 11 de la mañana; más tarde, a veces hay que esperar hasta una hora en la fila. Por motivos de personal, no se aceptan pedidos telefónicos en Son Reus, aunque sí en Palma.