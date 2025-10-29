Postales de Casa Planas | Las arqueologías del ocio, Mohamed y los cauces

El dromedario Mohamed, que murió tras ingerir altas dosis de hierbas Túnel a sus casi 90 años, posó para los turistas durante décadas en la Playa de Palma y su imagen viajó por el mundo en forma de postal 13.069 veces en el año 1967. Ir a la playa es un invento no muy reciente, de hecho durante los años 60 los habitantes de la isla empezaban a ir a la playa como forma de ocio, por ello, muchos de ellos no sabían que existía un dromedario posando para los viajeros en el Arenal. Así fue como un escritor y un pintor decidieron dar la vuelta en Camello a Mallorca, para que todos los habitantes de la isla pudieran conocer al animal. Como si de una romería se tratase, eran recibidos por todos los pueblos por los alcaldes y los vecinos y vecinas. La prensa cubrió toda la vuelta comparando en muchas ocasiones el periplo a las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. El final llegó, cuando en medio de la odisea decidieron emborrachar al animal en un bar de Consell que se llamaba Es Club y al día siguiente Mohamed cayó y se desplomó, muerto.

La venta de este tipo de postales producidas por Josep Planas atraía a los turistas que, año tras año, iban aumentando en número hasta llegar a la situación en la que nos encontramos hoy. Josep Planas estableció la iconografía visual durante las décadas de los 50, 60 y 70 que alimentaba la idea de Mallorca como lugar exótico aunque fuese a través de una ficción, en este caso llevada al extremo, puesto que un dromedario no forma parte de una tipología de la fauna de las Islas Baleares. La imagen de Mohamed en una postal muestra cómo se generaba la utopía del turismo a través de una ficción en un tiempo en el que el optimismo, el crecimiento económico y la apertura social y cultural invadía un país, inocente, todavía bajo la dictadura de Franco.

Teniendo en cuenta la evolución de la fotografía hacia la postal turística, lo más lógico sería hacer postales de burros, del “porc negre”, las payesas, la flor de almendro, las naranjas y la catedral. También se hicieron muchas, pero el caso de Mohamed sigue siendo un misterio. No era un icono de la identidad mallorquina, de hecho era un pobre animal descontextualizado de su entorno, separado de sus compañeros, utilizado y mercantilizado como atracción turística en un territorio en el que no tenía ningún sentido, pero que generaba una ficción premonitoria de la experiencia viajera.

No se puede entender la historia del turismo sin la historia de la postal, puesto que estas tarjetas representan esos lugares visitados por las masas turísticas. En su libro Lógicas turísticas de la fotografía Carmelo Vega, explica cómo los primeros viajeros que hacían fotos de sus viajes se convirtieron en catalogadores de lugares lejanos, individuos y objetos, reduciendo todo eso que descubrían a aquello esencial, al estereotipo y al lugar común, construyendo así el mapamundi moderno, el museo imaginario y el gran archivo que todos consultaban. Más tarde la fotografía de viaje pasó a tener una función catalogadora, a la de ser un dispositivo icónico de atracción, un artefacto que seducía, una mercancía que nacía de los tópicos a partir de una visión determinista y eurocéntrica del mundo. Es precisamente aquí donde yace el misterio de la postal de Mohamed. Mohamed no era un estereotipo, ni una tipología de la identidad Mallorquina sino uno de los despropósitos más absurdos del turismo: el maltrato de un animal no autóctono para el ocio de quien nos visita.

Desde 2020 esta postal ha vuelto a viajar por el mundo en forma de proyecto artístico de Marina Planas bajo el título Las arqueologías del ocio, Mohamed y los cauces. La re-lectura de esta imagen derivada de los excesos del turismo toma como referencia el artículo de la feminista y ecologista Donna Haraway, Tentacular Thinking: Athropocene, Capitalocene, Chthulucene, que describe como en el Antropoceno el hombre actúa como dominador de todas las especies que viven en el planeta, -(God-like Anthropos), un planeta transformado y destruido por la hyper-actividad humana, desplazando la utopía del paraíso, a la distopía del turismo. La joroba confiere al dromedario su legendaria capacidad para viajar hasta 160 kilómetros por el desierto sin beber agua. En ella almacena hasta 36 kilogramos de grasa, que puede convertir en agua y en energía cuando no dispone de alimento. Mientras que este animal sabe cómo gestionar sus propios recursos parece que los habitantes de Mallorca viven inmersos en dinámicas totalmente a las antípodas de esta capacidad ya que las Islas Baleares siguen a la cola en cuanto a la transparencia de la gestión de sus recursos hídricos. Mohamed funciona como metáfora y como centro para explicar la problemática del agua y de la desaparición de las especies y todo lo que ello implica a través del impacto de la sobrepoblación y el turismo en todas sus facetas.

Se puede hablar de las diferentes dimensiones del tiempo y temporalidades heterogéneas en los archivos. Las postales de la colección de Planas hablan de un tiempo que ya no está y dan pie a analizar un tiempo que define nuestro pasado y quienes somos hoy, habla de presencias y ausencias (como todas las imágenes del pasado), y es por ello que tocar estas imágenes existentes del pasado son ejercicios que navegan entre lo espiritual, lo intelectual, lo virtual, lo político, lo antropológico, lo mnemónico, lo histórico, lo formal, lo perceptivo y lo social, y es así cómo defino la praxis en la reinterpretación de las postales o las imágenes de archivo.