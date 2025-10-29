Porto Pi celebra Halloween con un espectáculo de K-Pop y un concurso de disfraces
El centro comercial prepara una tarde-noche de música, baile y diversión familiar para este viernes 31 de octubre
El centro comercial Porto Pi celebrará este viernes 31 de octubre una fiesta de Halloween con una programación pensada para toda la familia, en la que no faltarán la música, el baile, los disfraces y un gran ambiente festivo.
La jornada tendrá lugar en la plaza Porto Pi, situada frente al Paseo Marítimo, que se transformará para la ocasión en un escenario repleto de luces, animación y decoración temática. La fiesta comenzará a las 17.30 horas con el espectáculo K-Pop Mode On! Tributo Demon Hunters, a cargo del colectivo K-Pop Baleares.
Este grupo, formado por apasionados de la cultura coreana, promete ofrecer una actuación cargada de energía y coreografías inspiradas en los grandes éxitos del género musical asiático, pero con un toque especial adaptado al espíritu tenebroso de Halloween.
El K-Pop se ha convertido en una forma de expresión artística que une danza, moda y cultura pop. En esta ocasión, el espectáculo buscará sorprender con su puesta en escena, vestuario y una fusión de estilos que combinará el ritmo con una atmósfera propia de la noche más terrorífica del año.
A continuación, a las 19.00 horas, se celebrará un concurso de disfraces de Halloween, que contará con presentadora y jurado. El certamen premiará la originalidad, la creatividad y la caracterización de los participantes, que podrán mostrar sus mejores propuestas: desde personajes clásicos del terror hasta creaciones únicas e imaginativas.
Para participar será necesario inscribirse previamente a través de la web del centro comercial (www.portopicentro.es), donde también se detallan las bases del concurso y los premios previstos.
