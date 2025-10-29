De los ladrones del Louvre a las paradas del TIB: los disfraces que te harán triunfar este Halloween en Mallorca

Halloween se acerca y, como cada año, Mallorca se prepara para una noche de disfraces, humor y sustos. Pero este 2025, las redes sociales y las calles ya han empezado a mostrar una clara tendencia: la actualidad y la ironía inspiran los disfraces más comentados.

Los “ladrones del Louvre”, los más virales del año

Uno de los disfraces que está arrasando este año es el de los supuestos ladrones del Louvre, en referencia al reciente robo del museo parisino que se convirtió en un fenómeno viral. La estética es sencilla y muy reconocible: ropa negra, chalecos reflectantes, pasamontañas y joyas ostentosas, desde coronas hasta collares de imitación.

El toque cómico está en la actitud: posar como si se estuviera huyendo con un cuadro de Delacroix o lucir las “joyas” con descaro en las calles de Palma. Una propuesta perfecta para grupos de amigos o parejas que busquen algo actual y divertido sin gastar demasiado.

El humor mallorquín también tiene disfraz

Los disfraces con guiños locales también prometen ser protagonistas en Mallorca. Este año, algunos grupos han decidido aprovechar la noche para reírse con cariño de los pequeños dramas cotidianos de la isla.

Entre las ideas más comentadas figura el “disfraz de parada del TIB”, un conjunto sencillo pero con cierta crítica social: carteles de horarios, los inconfundibles colores rojo y amarillo de los coches, y, cómo no, el toque de paciencia infinita. Otros optarán por temas más isleños, como bañistas con quemaduras del sol, turistas de fiesta en Mallorca con sus característicos conjuntos de camiseta de fútbol, gafas de sol ostentosas y el brazalete o cinta de capitán, o incluso medusas y rayas que se han podido ver en las playas mallorquinas este verano.

Un toque de miedo (pero sin perder el humor)

Aunque el tono general de este Halloween parece inclinarse hacia lo cómico y lo viral, el terror sigue teniendo su espacio. Desde clásicos como vampiros, brujas y zombis, hasta versiones más locales como un “dimoni” reinventado para la ocasión.

Los expertos en fiestas recomiendan combinar ambos mundos: un disfraz que asuste y haga reír a partes iguales suele ser el que más triunfa en redes y en las celebraciones nocturnas. Este Halloween, en Mallorca, el mensaje parece claro: el mejor disfraz no es el más caro, sino el más ingenioso.