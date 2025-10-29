Halloween en Mallorca: repaso por los sucesos paranormales más famosos de la isla

Casi la mitad de los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) admite creer en fenómenos paranormales. Así lo reveló la tesis doctoral de Hugo Matas Blázquez, que analizó el pensamiento crítico entre los jóvenes universitarios. El estudio, basado en más de 6.500 encuestas, sugiere que la educación superior no siempre logra desterrar creencias populares como la influencia de la luna, los amuletos o la astrología. Esta semana, con el espíritu de Halloween llenando las calles, la historia paranormal de Mallorca vuelve a estar en el foco de la conversación.

Y es que en una isla donde las leyendas se mezclan con la historia, lo paranormal siempre ha tenido su espacio. Incluso los más escépticos admiten que, a veces, hay lugares que imponen respeto. Como recordaba Juan Manuel Rodríguez, antiguo vigilante del hospital de Son Dureta cuando ya estaba cerrado: “Cuando paseas por la zona de quirófanos o por la zona mortuoria y escuchas algún ruidito... ¡pues claro que te acojonas!”.

Fantasmas entre muros: leyendas que no se apagan

Entre las historias más persistentes de Palma destaca la Dama Encantada del Castillo de Bellver. Cuenta la leyenda que una joven noble fue encerrada allí por enamorarse de un hombre de origen humilde. Dicen que su espíritu aún vaga por las torres, con un vestido blanco y una expresión melancólica, apareciendo solo en noches de luna llena. Algunos visitantes aseguran haberla visto; otros, simplemente, sienten un frío inexplicable al atravesar ciertos pasillos.

Otro punto cargado de misterio es el Monasterio de la Real, fundado en el siglo XIII. Allí, el alma de un monje penitente parece no haber encontrado descanso tras romper sus votos por amor. Los relatos hablan de rezos y susurros que se escuchan en habitaciones vacías y de una figura encapuchada que recorre los corredores al caer la noche. Sea sugestión o historia viva, la atmósfera del monasterio invita al recogimiento... y al respeto.

Ovnis sobre la Serra: la “zona ventana” de Mallorca

Pero los fantasmas no son los únicos visitantes misteriosos de la isla. El 31 de julio de 1992, el Ejército del Aire registró oficialmente un “fenómeno extraño” sobre Sóller. Fue uno de los primeros casos documentados de un supuesto avistamiento ovni en Mallorca, y dio pie a una teoría que aún hoy atrae a curiosos: la existencia de una base submarina de objetos voladores no identificados frente a cala Tuent.

Los ufólogos llaman “zona ventana” al tramo de la Serra de Tramuntana comprendido entre Deià y Sa Calobra, con el Puig Major como epicentro. Allí se concentran buena parte de los testimonios de luces extrañas, desapariciones y sonidos sin explicación aparente. Lo cierto es que, más allá de la ciencia, el paisaje y el silencio de la sierra ayudan a que la imaginación vuele… literalmente.

El búnker del Toro y otros rincones con fama de inquietantes

En El Toro, muchos vecinos hablan del búnker abandonado como un punto “cargado de energía”. Algunos investigadores aseguran haber detectado presencias y psicofonías, mientras que otros simplemente lo ven como un vestigio de la guerra con una acústica que engaña al oído. Sea como sea, pocos se animan a pasar allí una noche entera.

Y en el interior de la isla, en la carretera de Palma a Manacor, hay quien asegura haber vivido “el mundo al revés”. Vídeos que circulan por redes muestran coches que parecen subir una cuesta sin moverse o frenarse cuesta abajo, un fenómeno que muchos califican de “paranormal”. Sin embargo, los expertos explican que se trata de una ilusión óptica conocida como colina gravitacional, un engaño visual causado por la inclinación del terreno. La física, una vez más, tiene su propio truco de magia.

Entre el misterio y el humor

Lo paranormal sigue siendo parte del folclore mallorquín. Hay quien busca pruebas, quien siente curiosidad… y quien simplemente disfruta del relato. Porque, al fin y al cabo, en Mallorca hasta los fantasmas parecen tener buen gusto para elegir dónde quedarse.