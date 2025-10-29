Es Coliseu prepara una fiesta de circo y diversión familiar con temática de Halloween
Este próximo sábado 1 de noviembre, el espacio se llenará de magia, talleres y espectáculos en colaboración con el Circ Bover
El recinto de Es Coliseu se convertirá el próximo sábado 1 de noviembre en un espacio de fantasía, risas y creatividad con la celebración de 'Es Coliseu Menut', una jornada de 11.00 a 16.00 horas dedicada al público familiar que promete llenar el espacio de circo, juegos y diversión.
Organizado en colaboración con el Circ Bover, el evento ofrecerá una programación especial con temática de Halloween, de modo que tanto niños como adultos podrán acudir disfrazados para vivir una experiencia aún más mágica.
A lo largo de toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos circenses y propuestas artísticas sorprendentes, en un ambiente pensado para fomentar la participación, la imaginación y la convivencia. Además, habrá talleres de circo abiertos a todas las edades, donde los más pequeños podrán aprender y practicar acrobacias, malabares o equilibrios guiados por profesionales del sector.
Entre las actividades más destacadas se incluyen también juegos sostenibles y creativos, un eco-tiovivo muy especial y una cercavila de música y circo que recorrerá el recinto, llenando el ambiente de ritmo, color y alegría.
Es Coliseu Menut llega así como una propuesta diferente para celebrar el puente de Todos los Santos, combinando el espíritu de Halloween con la magia del circo y el valor del juego compartido.
