Alcampo y su fundación han presentado junto a la Fundación Respiralia el proyecto “PrevAcción: actívate en hábitos saludables” en Marratxí

Alcampo ha acogido hoy en su hipermercado en Marratxí la presentación del proyecto “PrevAcción: actívate en hábitos saludables”, una iniciativa de la Fundación Respiralia con el apoyo de la Fondation Auchan, la fundación de Alcampo en España, que ha destinado cerca de 4.000 euros para su desarrollo.

El acto ha contado con la presencia del alcalde del Ayuntamiento de Marratxí, Jaume Llompart Caldés, de la Directora General de Salud Pública del Govern de les Illes Balears, Antonia Elena Esteban Ramis, Segunda teniente de Alcalde y Concejala de Promoción Económica; Comercio, Industria y Turismo; Interior y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Marratxí, Odette Torres; Concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Salud y consumo, Elvira García y, además de representantes de Alcampo, de la Fundación Respiralia y de colaboradores del hipermercado que formarán parte del proyecto dentro del equipo de voluntariado.

El proyecto, dirigido principalmente al alumnado de centros educativos y socioeducativos de las Islas Baleares, busca mejorar el entorno de las personas con Fibrosis Quística y promover hábitos de vida y alimentación saludables desde la infancia. A través de talleres, cuentacuentos y charlas adaptadas a distintas edades, se trabajan aspectos como la higiene respiratoria, la alimentación equilibrada y la prevención de hábitos perjudiciales.

Entre las actividades más destacadas ﬁgura el cuentacuentos “Respiralio y el Gran Oso Azul”, junto con la canción sobre hábitos saludables "La Maleta de Respiralio", que acerca al alumnado de entre 6 y 9 años conocimientos sobre hábitos saludables y valores de amistad, compañerismo y solidaridad; las charlas sobre higiene del aparato respiratorio y alimentación saludable dirigidas a alumnado de entre 10 y 14 años; y el taller “Tú decides”, en el que jóvenes de 12 años en adelante experimentan diferentes limitaciones físicas o respiratorias para reﬂexionar sobre la importancia de cuidar su salud.

El programa prevé alcanzar a más de 1.000 niñas, niños y jóvenes en esta nueva edición, en la que también participará un grupo de colaboradores voluntarios de Alcampo Marratxí apoyando el desarrollo de las actividades.

Ana Mª Amate, presidenta de la Asociación Balear de Fibrosis Quística y madre de un niño de 8 años, destaca que “esta charla sirvió para normalizar la enfermedad de mi hijo entre sus compañeros, haciendo que las ausencias por visitas médicas o recaídas no sean objeto estigmatización y sí un motivo de solidaridad por su parte, aunque sigue haciendo falta trabajar para que padres y madres no dejen a sus hijos e hijas con algún tipo de infección en la escuela. La Fibrosis Quística es una enfermedad invisible, pero mi hijo lucha cada día e intenta hacer las cosas bien para no tener infecciones, por lo que la mejora de su entorno a nivel de hábitos saludables le favorecerá”.

Una colaboración duradera entre Alcampo Marratxí y la Fundación Respiralia

La colaboración entre Alcampo Marratxí y la Fundación Respiralia se inició en 2001 con el apoyo a la “Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística”, una cita solidaria que sigue celebrándose cada año.

Desde entonces, ambas entidades han mantenido una colaboración estable que perdura hasta hoy, con hitos como el impulso concedido en 2012 por la fundación de Alcampo al proyecto integral de mejora de la calidad de vida de niños y jóvenes con Fibrosis Quística o la concesión del Premio Rosa del Mar en 2013 a la empresa por su compromiso.

Adicionalmente, Alcampo y la Fundación Respiralia llevan a cabo con regularidad acciones como el cuentacuentos “Respiralio y el Gran Oso Azul” o las charlas de sensibilización a colaboradores, además de su participación conjunta en la celebración del Día Mundial de las ONG.