José María Borrás compite en Milán por ser elegido el mejor joven chef del mundo
Borrás ha sido preparado por su mentor, Andreu Genestra
EFE
El menorquín José María Borrás, elegido en noviembre pasado como mejor cocinero de España y Portugal, participa este martes y miércoles en Milán en el concurso que debe seleccionar al mejor cocinero joven del mundo junto a otros 14 finalistas, ha informado la Fundación Foment del Turisme de Menorca.
Borrás ha sido preparado por su mentor, Andreu Genestra, para hacer un buen papel en la 'St.Pellegrino Young Chef Academy Competition', en la que compite apostando por la langosta y el 'garrí' balear.
El joven chef de Mahón, de 25 años, propone un plato de mar y montaña que combina la langosta con la cría de cerdo, una receta basada en el producto local de Menorca y Mallorca que ya le sirvió hace un año para imponerse en el certamen peninsular y que ahora ha perfeccionado.
José María Borrás, que dirige la cocina de los hoteles del grupo Annua en la isla, fue reconocido en agosto como nuevo embajador de la Región Gastronómica Europea Menorca 2022.
