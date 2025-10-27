Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma

La carne a la brasa de Don Caracol y la técnica japonesa robatayaki que caracteriza a Roka, con la que también se asa a la parrilla, serán las novedades gastronómicas del remodelado paseo Marítimo, sin contar la oferta del Club de Mar.

El tradicional mesón, que abrió su primer restaurante en Palma hace más de tres décadas, y el templo de la robata y la ternera wagyu darán un impulso a la calidad en la zona tras años en los que han dominado las aperturas de locales de comida barata para llevar.

El primero en expandirse es el establecimiento de Rafael Mesa, que a los negocios de las Avenidas, s’Aranjassa y el Coll d’en Rabassa sumará en breve el de la avenida Gabriel Roca 25, muy cerca del decano de la zona, la pizzería Can Pelut.

Los letreros con el nombre de Don Caracol en las dos áreas del restaurante llaman la atención de los viandantes y en su interior se puede ver la reluciente barra de bar, el mobiliario para los comensales y el equipamiento y maquinaria necesarios para poner en marcha el local especializado en carne a la brasa, pescado, fritura y, por supuesto, caracoles con alioli.

Un cocinero de Roka en Cap Vermell Grand Hotel, donde el restaurante abre los veranos / Roka

Cocina al aire libre

Por su parte, el restaurante de lujo del grupo internacional Azumi, con establecimientos en Londres y Dubai, entre otros, estará ubicado en el local de la antigua discoteca Pachá, perteneciente a la Fundació Natzaret.

Su enorme terraza será con toda probabilidad uno de los lugares donde se cocinará porque una de las características de Roka es que la técnica robata se realiza a la vista de los clientes. Pero habrá que esperar hasta el inicio de la temporada de 2027 para verlo, ya que las obras de transformación de la discoteca en un restaurante de alta gama están a la espera de la correspondiente licencia por parte del ayuntamiento de Palma.

El estudio de arquitectura GRAS Reynés se encargará del proyecto de Roka en el paseo Marítimo, tal como hizo con la transformación de Gomila, donde la actualización de la oferta gastronómica es uno de los puntos destacados.

Precisamente, el único establecimiento de restauración del Club de Mar que ya ha sido adjudicado de los cuatro previstos, el bar de la Marina, será gestionado por el grupo Camper, de Llorenç Fluxá y su hijo Miquel, y lo dirigirá Perico Cortés, que está al frente del restaurante Brutus y del bar Bellver, ambos en Gomila.

Para el presidente de CAEB Restauración, Juan Miguel Ferrer, dichas aperturas «son muy buenas noticias para el paseo Marítimo», ya que es necesario «que vengan nuevos jugadores y apuesten por la calidad». Lo ve «beneficioso para toda Palma», tal como dijo sobre la importancia de centrarse en este «modelo de ciudad».

Del mismo modo opina el presidente de la asociación de vecinos del paseo Marítimo, Antonio Ruiz, quien destacó que están «hartos de la creciente oferta de kebabs, pizzas en porciones, otros take away y minimarkets que venden alcohol fuera de las horas permitidas».