Los cocineros Juan Pinel y Andreu Benítez llevan el séptimo arte al plato

El restaurante L'Àtic acogió el pasado viernes la primera edición de Llámalo X, que en esta ocasión se denominó Llámalo Comedia. Consistió en un evento gastronómico de Chefs(in) en el que las películas se transformaron en platos, a través de la creatividad de los cocineros Juan Pinel y Andreu Benítez, responsables de los restaurantes L'Àtic y Botànic respectivamente. La simbiosis entre plato y película la completó el pianista Gori Matas, quien interpretó temas inspirados en las bandas sonoras de los filmes, mientras se proyectaban escenas de las obras cinematográficas.

El gran Lebowski (1998), para el que se cocinó un taco californiano. / DM

De los huevos duros de los hermanos Marx a la tortilla rusa de Airbag

El periodista Toni Camps, cinéfilo y aficionado a la música, se encargó de la elección de las diez películas que han inspirado a los chefs. Entre los títulos elegidos había Una noche en la ópera (1935), de los hermanos Marx, para el que los cocineros concibieron un huevo cocido relleno de tartar de llampuga, mostaza y caviar de Riofrío; además de la comedia icónica de lo absurdo, Aterriza como puedas (1980), para la que se preparó una versión de lasaña, plato que no se intoxicaron los pasajeros del filme, y Annie Hall (1977), que recordó a la desaparecida Diane Keaton y para el que se preparó un lobster roll con pepinillo.

Aterriza como puedas (1980), para la que se preparó una versión de lasaña. / DM

En la selección de comedias también estuvieron presentes la icónica La vida de Brian (1979), para el que se elaboró un 'saam de careta de porc' (que sustituyó el de nutria de la película); la irreverente Airbag (1997) del director vasco Juanma Bajo Ulloa, con una versión de la tortilla rusa, y El gran Lebowski (1998), para el que se cocinó un taco californiano; e incluso apareció un gag de la comedia de sexo adolescente American Pie (1999), para la que prepararon un pastel de manzana.

También estuvieron presentes la icónica La vida de Brian (1979), para el que se elaboró un 'saam de careta de porc' (que sustituyó el de nutria de la película). / DM

Miguel Angel Payeras, responsable de Chefs(in) y de Deacorde, la agencia encargada de la ejecución del evento, explica que Llámalo X es una evolución del evento Hidden Kitchen que desde hace años organizan. Se trata de un almuerzo o una cena de la que el comensal solo sabe quién cocinará, pero no qué ni dónde, ni con quién compartirá mesa. En Llámalo X se informa de casi todo y se tematiza el evento. "En esta primera cita, -matiza Payeras- la X la hemos sustituido por películas de comedia, y en otras ediciones nos centraremos en ciencia o en Tots Sants, etc. con el fin de disfrutar de un evento irrepetible".